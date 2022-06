Diesen Vorteil möchte Jack Miller (Ducati) nutzen

Nach einem durchwachsenen Rennen in Mugello strebt Ducati-Werksfahrer Jack Miller in Barcelona ein deutlich stärkeres Ergebnis an. Für den Australier ist die Anreise zum neunten MotoGP-Wochenende 2022 kurz.

Wie sehr viele andere MotoGP-Fahrer lebt auch der Ducati-Star Jack Miller im kleinen Staat Andorra zwischen Frankreich und Spanien. Von dort sind es nur etwa 200 Kilometer bis zum Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo, wo am kommenden Wochenende das nächste Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft stattfinden wird.

In Mugello gelang dem 27-jährigen MotoGP-Profi am letzten Wochenende nur der 15. Rang, während sein Teamkollege Pecco Bagnaia den Grand Prix in beeindruckender Manier gewinnen konnte. Miller kommentierte das simpel mit: «So ist die MotoGP 2022». In der Gesamtwertung liegt der Australier auf Platz 8, 63 WM-Zähler hinter dem führenden Fabio Quartararo (Yamaha).

«Ich bin froh, an diesem Wochenende bereits auf die Strecke zurückzukehren, um das Ergebnis der letzten Wochen hinter mich zu bringen. Der Katalonien-GP ist für mich wie ein Heimrennen, denn ich lebe in Andorra», erklärte Miller. «Ich komme oft nach Montmelo, um mit meiner Panigale V4S auf dieser Rennstrecke zu trainieren.»

Während er bei Ducati um seinen Platz für 2023 fürchten muss, wird Miller arg mit KTM in Verbindung gebracht. Am kommenden Wochenende möchte er besonders seine ausgeprägten Streckenkenntnisse zu seinem Vorteil nutzen. «Ich kenne die Strecke sehr gut, und ich mag sie. Außerdem bin ich im letzten Jahr auf dem Podium gelandet, deshalb hoffe ich, dass ich an diesem Wochenende erneut dort landen kann», betonte Jack abschließend.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.