Enea Bastianini (Sturz): «Ich habe keine Erklärung»

Der dritte Rennsturz der MotoGP-Saison 2022 war eine bittere Pille für Enea Bastianini. Der Gresini-Ducati-Star verliert nach dem Catalunya-GP in der WM-Tabelle den Anschluss.

Seit seinem dritten Saisonsieg in Le Mans sah Enea Bastianini keine Zielflagge mehr: Bei seinem Heimrennen in Mugello stürzte er zur Halbzeit auf Platz 6 liegend, in Montmeló war schon in der achten Runde Schluss: Die «Bestia» war vor Maverick Viñales auf Rang 7 unterwegs, als das Vorderrad seiner Ducati GP21 in Kurve 5 früh einklappte.

«Ich habe nichts Merkwürdiges gemacht», beteuerte ein ratloser Bastianini. «Ich bin genauso in die Kurve gekommen wie vorher auch, aber leider lässt mich die Front in letzter Zeit ein bisschen zu oft im Stich», seufzte der 24-jährige Italiener. «Im Moment habe ich keine Erklärung dafür. Tatsächlich fühlte ich mich an der Stelle sogar ziemlich gut.»

Trotz des zweiten Nullers in Folge liegt der Moto2-Weltmeister von 2020 weiter auf dem dritten Rang der MotoGP-Tabelle. Allerdings ist der Rückstand auf Sieger Fabio Quartararo (Yamaha) auf 53 Punkte angewachsen.

«Es ist schade, weil ich in einer guten Position war. Ich wollte ein anständiges, normale Rennen fahren, ohne zu übertreiben. Das ist aber offensichtlich nicht gelungen», ärgerte sich der Gresini-Star. «Wir waren dabei. Es wäre heute schon in Ordnung gewesen, den siebten Platz zu halten. Das Ziel war ein Top-10-Platz, ich war auf Kurs. Es ist dann aber anders gelaufen.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.