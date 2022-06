Remy Gardner (KTM): «Bin direkt vor ihm gestürzt» 07.06.2022 - 14:22 Von Tim Althof

© Gold & Goose Gardner kommt in der MotoGP langsam in Schwung © KTM Images/Polarity Photo Remy Gardner am Montag in Montmeló Zurück Weiter

Tech3-KTM-Fahrer Remy Gardner fuhr am Montag beim MotoGP-Test in Barcelona auf Platz 15. Der Australier arbeitete am Gefühl zu seiner RC16, musste jedoch gegen Mittag einen Sturz hinnehmen.