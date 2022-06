Alex Márquez: 96 Testrunden für zweite Saisonhälfte 07.06.2022 - 19:22 Von Nora Lantschner

© motogp.com An der RC213V von Alex Márquez wurde unter anderem am Chassis gearbeitet

Wie wichtig für Honda der Test in Barcelona im Hinblick auf eine notwendige Steigerung in der zweiten Hälfte der MotoGP-WM 2022 ist, untermauerte LCR-Mann Alex Márquez als fleißigster Fahrer am Montag.