Quartararo am Boden: Zwei Stürze & drastische Strafe

Für Yamaha und Fabio Quartararo war der Grand Prix in Assen völlig zum Vergessen. Der Franzose stürzte im Rennen gleich zwei Mal, und er ging ohne Punkte nach Hause. Nachträglich wurde er außerdem bestraft.

«Ich habe einen dummen Fehler in der dritten Runde gemacht. Es war nicht nötig, solch ein Manöver schon so früh im Rennen zu setzen. Ich werde aus den Fehlern lernen», zeigte Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo nach der Dutch TT Reue. Der Franzose stürzte im Rennen, als er Aleix Espargaró in Kurve 5 angriff.

«Pecco hat in der ersten Runde einen großen Vorsprung herausgefahren. In der Runde darauf sind wir aber schon wieder an ihn herangekommen. In der Runde vor dem Crash habe ich gesehen, dass ich in der Kurve einen Angriff starten könnte», erklärte der MotoGP-Weltmeister sein handeln. «Leider war ich dann etwas weiter weg, ich bremste zu hart. Ich dachte, es funktioniert, aber es ist schief gegangen.»

Zunächst fuhr Quartararo weiter, doch nach einigen Runden steuerte er die Box an. Warum ist er anschließend wieder ins Rennen gegangen? «Ich weiß es nicht. Ich war im Prinzip eine Runde hinter dem Rest des Feldes», stellte der WM-Leader klar. «Das Team hat mich wieder raus geschickt, vielleicht weil der Regen angesagt war. Es war nicht meine Entscheidung.»

«Ich habe dann auch wieder Druck gemacht. Wir untersuchen das Bike noch, aber ich bin mir sicher, dass der Sensor der Traktionskontrolle nicht mehr in Ordnung war», sagte Fabio zu seinem zweiten Sturz ausgangs von Kurve «Ich konnte den ersten Rutscher abfangen, aber als der nächste hinzukam, hatte ich keine Chance. Ich fühle mich angeschlagen, weil die Schulter schmerzt.»

«Natürlich möchtest du mit deinen Gegnern kämpfen. Aber ich habe halt einen Fehler gemacht. Unsere Strategie war: Wenn ich vorne bin, alles zu geben; wenn ich hinter jemandem bin, keine Fehler zu machen. Ich habe es genau andersrum gemacht», gab der 23-Jährige nachher zu. «Das war dumm. Ich werde mich jetzt wohl zwei Tage ärgern, aber dann denke ich an die vorherigen Rennen, die so hervorragend waren.»

Die FIM MotoGP Stewards brummten Quartararo nach dem Rennen eine Strafe für den Zwischenfall mit Espargaró auf. Mit der Begründung, dass er dem Aprilia-Piloten das Rennen zerstört habe, muss Fabio beim nächsten GP in Silverstone im Rennen einen Long Lap Penalty absolvieren.

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.