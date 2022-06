Raúl Fernández (KTM): «Sonst wäre ich gestürzt»

Raúl Fernández steuerte in Assen mit schmerzverzogenem Gesicht die Box an

In den vergangenen zwei Grand-Prixs sammelte MotoGP-Neuling Raúl Fernández seine ersten WM-Zähler, doch bei der Dutch TT in Assen verließ ihn das Glück. Der Tech3-KTM-Fahrer musste das Rennen unter Schmerzen aufgeben.

Für MotoGP-Neuling Raúl Fernández war die erste Saisonhälfte zäh. Es dauerte neun Rennen bis der 21-jährige Spanier in Montmeló seine ersten WM-Punkte sammelte, in der Rookie-of-the-Year-Wertung liegt er nach elf Rennen an letzter Stelle. Beim Sachsenring-GP sah Fernández mit Platz 12 einen Lichtblick, in Assen folgte jedoch der nächste Tiefschlag.

Von Startplatz 23 arbeitete sich der Tech3-KTM-Fahrer innerhalb der ersten Runde bis auf Platz 19 vor, doch schnell bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. «Besonders auf der Gegengeraden hatte ich das Problem, dass mein rechter Arm dicht gemacht hat, wodurch ich nicht mehr richtig bremsen konnte.» Fernández fiel infolgedessen wieder auf Position 22 zurück, bevor er in Runde 19 endgültig die Segel strich. «Die Beschwerden haben sich von Runde zu Runde verschlimmert. Ich musste an die Box fahren, denn wäre ich so weitergefahren, wäre ich sonst gestürzt.»

Der Moto2-Vizeweltmeister von 2021 ist sich über die Ursache seiner Beschwerden im Unklaren: «Es war seltsam, das war kein klassisches Arm-Pump. Es war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich ein Rennen abgebrochen habe, darüber bin ich sehr enttäuscht.» Fernández berichtete bereits beim Mugello-GP von ähnlichen Problemen, beteuerte aber, dass es keine Parallelen zwischen beiden Situationen gibt: «In Mugello hatte ich Probleme mit der Hand, die auf den Sturz in Portugal zurückzuführen waren. Hier war das Problem ein anderes.»

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.