Fabio Di Giannantonio: «Alex Márquez ist auch okay»

Fabio Di Giannantonio landete am Sonntag beim MotoGP-Rennen in Assen auf Position 14. Obwohl sein Speed mehr zugelassen hätte, musste er mit seiner Ducati Tempo rausnehmen, weil er starke Vibrationen spürte.

MotoGP-Rookie Fabio Di Giannantonio fuhr eine starke erste Saisonhälfte. Seine Highlights in zehn Rennen: Pole-Position beim Heimrennen in Mugello und Platz 8 beim Gastspiel auf dem Sachsenring Mitte Juni. In Assen wollte «Diggia» noch einmal angreifen, bevor es in die fünfwöchige Sommerpause ging.

Mit Startplatz 15 war der Blick im Rennen auf dem TT Circuit nach vorne gerichtet. Der Italiener aus dem Gresini-Team kämpfte zeitweise sogar um die Top-10, doch Probleme mit dem Michelin-Vorderreifen hinderten ihn am Ende an einer starken Schlussphase bei der Dutch TT.

«Das Rennen war so und so», sagte der Ducati-Fahrer nach dem Rennen. «Es war ein durchwachsenes Wochenende für uns. Auch der Regen am Freitag war nicht einfach für uns. Im Rennen habe ich mich besser auf dem Bike gefühlt, besonders zu Beginn. Ich war nicht schlecht unterwegs, sogar auf Platz 10. Leider hatte ich anschließend komische Vibrationen am Vorderreifen, dadurch war es sehr schwer zu fahren. In den letzte sieben oder acht Runden war das Motorrad beinahe unfahrbar.»

Di Giannantonio, der auf WM-Platz 20 in den Sommer startet, fügte an: «Das ist sehr ärgerlich. Wir waren wirklich nicht weit weg von den Top-10. Ohne diese Vibrationen hätte ich deutlich mehr kämpfen können. Ich wäre sicherlich etwas schneller gewesen, das hätte mehr Spaß gehabt.»

Im Rennen begann es zu Tröpfeln. Doch wirklich nass wurde es nie. Wie ist der 23-Jährige mit der Situation umgegangen? «Ich habe einfach weiter Vollgas gegeben, denn ich sah, die Vorderleute haben etwas Gas rausgenommen. Leider konnte ich mit den Vibrationen trotzdem nicht aufholen. Der Regen hätte eine Möglichkeit für uns sein können, um weiter nach vorne zu kommen», stellte er klar.

Vor dem Rennen gab das Team Gresini bekannt, dass im nächsten Jahr Alex Márquez neben Di Giannantonio in der Box sitzen wird. Enea Bastianini wird das Team verlassen – vermutlich in Richtung Ducati-Werksteam. «Ich werde Enea vermissen. Wir haben eine großartige Beziehung zueinander. Wir kennen uns eine lange Zeit. Für ihn wird es aber sicher ein guter Schritt sein», betonte «Diggia».

«Alex ist auch okay. Meine Beziehung zu ihm ist ebenfalls okay. Ich hoffe nur, dass Alex bei seiner Ankunft in unserem Team nicht versuchen wird unsere Arbeitsweise zu verändern. Wir sprechen über alles, vergleichen unsere Gefühle und Daten. Das ist eine gute Sache, denn man wird gemeinsam stärker.»

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.