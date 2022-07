MotoGP weniger spannend? «Bez» verweist auf Level

Rookie Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) sieht keinen großen Unterschied zwischen MotoGP- und Superbike-WM, wenn es um Überholmanöver und Spannungsfaktor geht.

Die Sommerpause der Motorrad-WM dauert zwar noch gute zwei Wochen, für die Ducati-Piloten steht aber bereits das nächste Rennen unmittelbar bevor: Beim «Lenovo Race of Champions» treten am Samstag in Misano im Rahmen der «World Ducati Week» MotoGP-Asse und Stars aus der Superbike-WM auf Panigale V4S-Bikes gegeneinander an.

«Es ist das Rennen des Jahres», unterstrich unter anderen Ducati-Werksfahrer Michele Pirro, der auf die eifrigen Trainingsrunden von Bagnaia und Co. auf den Bikes verwies. Pay-TV-Sender Sky Sport überträgt das interne Ducati-Kräftemessen in Italien sogar live.

Mit dabei ist auch MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi, der sich mit seinen VR46-Kollegen schon im Rahmen des Superbike-WM-Meetings in Misano im Juni einen Eindruck von den Gegnern aus der seriennahen Weltmeisterschaft verschaffte. «Die Superbike ist vom Streckenrand aus beeindruckend, sie sind sehr schnell und bremsen sehr stark», erzählte der 23-jährige Italiener.

Zuletzt wird unter Beobachtern und Fans vermehrt über ein vermeintliches Überhol-Problem der MotoGP-Klasse diskutiert, die sich einiges von der Superbike-WM abschauen könnte. «Aus meiner Sicht hängt es sehr stark von der Strecke ab», entgegnete Bezzecchi. «Auf einigen Pisten sind die Unterschiede weniger groß, denn es gibt mehr oder weniger selektive Kurse. In Jerez sind wir zum Beispiel das ganze Rennen in einem Zug gefahren – aber wir waren sehr schnell, man muss auch das bedenken. Die Pace hat sich auf beeindruckende Weise entwickelt, daher ist es auch schwierig zu überholen.»

Sieht «Bez» beim Spannungsfaktor also keinen so großen Unterschied zwischen MotoGP und Superbike? «Am Ende sind einige Superbike-Rennen genauso langweilig, wenn zum Beispiel Bautista auf und davon fährt», meinte der VR46-Ducati-Pilot dazu.

Der Zweite der Dutch TT gab außerdem zu bedenken: «In der MotoGP ist der Level im Moment so hoch, dass es normal ist, wenn es auf einigen Strecken weniger Überholmanöver gibt. Auf anderen Strecken gibt es aber einen guten Kampf. Meiner Meinung nach sind die aktuellen MotoGP-Rennen schön. Klar, die Superbike war schon immer dafür bekannt, dass es auch ein paar Schubser und solche Dinge gibt. Das Problem ist, dass wir uns hier in der MotoGP alle beklagen, wenn es zu einer Berührung kommt», fügte der MotoGP-Neuling schmunzelnd an.

