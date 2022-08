Enea Bastianini (Ducati): «Wollen konstanter sein»

Nach fünf rennfreien Sonntagen startet die MotoGP-WM in dieser Woche wieder durch: Der dreifache Saisonsieger Enea Bastianini (Gresini Racing) kommt mit 67 Punkten Rückstand nach Silverstone.

Enea Bastianini legte mit seinem ersten MotoGP-Sieg beim Saisonauftakt in Doha furios los, in Austin und in Le Mans legte der 24-jährige Italiener auf der GP21 in den Gresini-Farben zwei Triumphe nach.

Vom vorübergehenden ersten Platz rutschte er in der WM-Tabelle in der Folge aber bis auf Rang 5 zurück. Mitverantwortlich dafür waren drei Stürze in den Rennen von Portimão, Mugello und Montmeló und einige durchwachsene Wochenenden. So klassierte er sich vor der Sommerpause auf dem Sachsenring und in Assen nur auf den Rängen 10 und 11.

In Silverstone will die «Bestia» wieder auf die Erfolgsstraße zurückfinden. «Endlich geht es wieder los. Die Pause war sehr nützlich, um einen Reset zu machen und die Fehler aus der ersten Saisonhälfte im Detail zu analysieren», verriet der Moto2-Weltmeister von 2020. Ab Freitag bekommt er beim Britischen Grand Prix die erste Chance, um unter Beweis zu stellen, dass er aus den angesprochenen Fehlern gelernt hat.

Die 5,9 km lange Rennstrecke mit ihren acht Links- und zehn Rechtskurven liegt Bastianini eigenen Aussagen zufolge: «Silverstone gefällt mir sehr gut, ich will dort unbedingt ein gutes Ergebnis erzielen, damit wir auf unseren Level zurückkehren. Bisher war unsere Performance zu schwankend, in dieser zweiten Hälfte wollen wir konstanter sein», kündigte der Gresini-Ducati-Star an, dem für 2023 gute Chancen auf einen Aufstieg ins Werksteam aus Borgo Panigale eingeräumt werden.

Sein aktueller Teamkollege Fabio Di Giannantonio hofft dagegen, direkt an die letzten Rennen vor der Sommerpause anzuknüpfen. Immerhin erzielte der Rookie, der die Vertragsverlängerung bereits in der Tasche hat, auf dem Sachsenring als Achter sein erstes Top-10-Ergebnis in der Königsklasse.

«Silverstone ist eine unglaubliche Strecke. Ich mag praktisch alle, aber Silverstone ist wirklich fantastisch. Wir hatten eine gute Pause, um die Batterien zwischen Ferien, Training und WDW wieder aufzuladen. Wir sind bereit und hoffen, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, um darauf für die gesamte zweite Saisonhälfte weiter aufzubauen», so der Sensations-Pole-Mann von Mugello.

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.