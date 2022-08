Maverick Viñales: Mit Mut zurück auf der Erfolgsspur

Aprilia stand in den letzten beiden MotoGP-Rennen auf dem Podium, Maverick Viñales sorgte in Assen und Silverstone für Glücksmomente bei den Verantwortlichen in Noale. Doch Pecco Bagnaia (Ducati) war nicht zu knacken.

Maverick Viñales hatte vor dem Rennen in Assen, genau nach Halbzeit der MotoGP-Saison, 46 Punkte auf dem Konto. In den folgenden zwei Rennen kamen 36 Zähler hinzu, sodass er vor dem GP in Österreich auf Position 9 der Gesamtwertung vor gerutscht ist.

Nach dem Podium in Silverstone war der Spanier natürlich überglücklich. «Ich glaube sehr stark an dieses Projekt. Das Bike hat sich entwickelt und ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich denke mir immer, dass es einfach eine Frage der Zeit und der Arbeitsweise ist», erklärte er stolz. «Wir wissen, dass wir das Potenzial für den Kampf um die Spitze haben. Das haben wir nun in den letzten Events bewiesen. Unser Fokus liegt bei uns, ich bin noch nicht am Maximum angelangt.»

Beim Start zum Rennen auf dem 5,9 km langen Kurs kam es zur Berührung mit WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha). Beeinflusste es den Rennverlauf des 27-Jährigen? «Ich habe am Start das ‚Rear Height Device‘ nicht verwendet, deshalb hatte ich einen normalen Start und die Berührung mit Fabio. Als er meine Linie kreuzte, musste ich das Gas wegnehmen, aber das ist Racing. Wäre ich besser gestartet, hätten wir uns nicht berührt», kommentierte er die Situation.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller voran © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaro © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miller und Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Vinales, Bagnaia, Miller © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Ich bin das Rennen dann normal angegangen. Bis zehn Runden vor dem Ende habe ich abgewartet, dann habe ich Druck gemacht, das hat sich am Ende bezahlt gemacht», war Viñales überzeugt. «Ich hätte wohl nur eine weitere Runde benötigt. Zwei Runden vor dem Ende habe ich alles gegeben, aber Pecco fuhr sehr klug.»

«Vier Runden vor Schluss war der Hinterreifen am Ende. Ich habe einige Runden sehr viel ‚gepusht‘, vielleicht dann doch etwas zu viel. Wir mussten es aber probieren», sagte der Aprilia-Werksfahrer. «Wir sind aber glücklich mit dem Ergebnis. Vor ein paar Rennen waren wir Zehnter oder Zwölfter. Mit dem Selbstvertrauen können wir stark weiterarbeiten.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.