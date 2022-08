Österreich-GP: Zeitplan für das Spielberg-Abenteuer

Nach dem GP von Großbritannien in Silverstone in der letzten Woche steht vom 19. bis 21. August der «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich» auf dem Plan. SPEEDWEEK.com hat alle wichtigen Zeiten zusammengefasst.

Das MotoGP-Wochenende in Silverstone hatte es nach der langen Sommerpause bereits in sich. Die GP-Stars bereiteten den Zuschauern in den Rennen bereits spektakuläre Zweikämpfe, Überholmanöver und eine grandiose Show.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia triumphierte in England, zum vierten Mal in dieser Saison stand er ganz oben auf dem Siegerpodest. Der Italiener verkürzte damit den Punkterückstand auf WM-Leader Fabio Quartararo auf 49 Zähler. Der Franzose kam in Assen nicht ins Ziel, zuletzt in Silverstone reichte es nur zu Platz 8. Hinzu kommt, dass der Red Bull Ring aufgrund seines Layouts nicht ideal für die etwas leistungsschwächere M1 ist.

Einen Rückschlag im WM-Kampf musste auch Aprilia-Star Aleix Espargaró hinnehmen. Nach einem Sturz im vierten freien Training in England verletzte sich der Spanier an beiden Füßen, seine rechte Ferse wies eine Fraktur auf. Ob Aleix für den GP von Österreich wieder völlig fit ist, wird sich zeigen.

In der Moto2-Klasse übernahm Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) das Zepter. Der Spanier gewann knapp vor Alonso Lopez und sicherte sich damit die WM-Führung. Vor dem 13. GP der Saison in Spielberg führt er 13 Zähler vor Ai Ogura und 15 vor Celestino Vietti. Marcel Schrötter kommt als WM-Achter zum Red Bull Ring.

In der Moto3-Klasse rückten die ersten drei Fahrer in der Gesamtwertung wieder enger zusammen. Weil Sergio Garcia und Izan Guevara (beide GASGAS) in Silverstone nicht punkteten, kam Honda-Fahrer Dennis Foggia wieder bis auf 42 Zähler an die WM-Spitze heran. Wird der Italiener weiter Boden gutmachen?

Neben den drei GP-Klassen ist auch der Red Bull MotoGP Rookies Cup und die MotoE in Österreich im Rahmenprogramm vertreten.

Zur Info: Wer sich noch ein Ticket für das MotoGP-Event am Red Bull Ring sichern will, findet alle Informationen unter redbullring.com.

Der Zeitplan für den Österreich-GP 2022

Freitag, 19. August

08.25 – 08.45 Uhr: MotoE, FP1

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1

12.35 – 12.55 Uhr: MotoE, FP2



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP2

16.50 – 17.00 Uhr: MotoE, Qualifying 1

17.10 – 17.20 Uhr: MotoE, Qualifying 2



17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 20. August

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



16.25 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)

17.25 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (17 Runden)



Sonntag, 21. August

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (28 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

16.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (17 Runden)