Hervé Poncharal (KTM) sicher: «Paket funktioniert»

Das Tech3 KTM Factory Racing-Team konnte in Silverstone beim Britischen Grand Prix am vergangenen Wochenende erneut nicht punkten. Hervé Poncharal sieht jedoch gute Fortschritte bei Fahrer Remy Gardner.

Moto2-Weltmeister Remy Gardner erkämpfte sich in der aktuellen MotoGP-Saison viermal einen Platz in den Punkten. Der Australier fuhr in Barcelona mit seiner KTM RC16 auf Position 11. Das beste Ergebnis für das Tech3-Team und Gardner selbst. Dennoch steht die Mannschaft um Teamchef Hervé Poncharal in der Teamwertung abgeschlagen auf dem 14. und letzten Platz.

In Silverstone lief es zunächst besser für die französische Truppe. Mit ermutigenden Zeiten in den Trainings und im Qualifying gelang Gardner ein guter Start nach der Sommerpause. Doch das 20-Runden-Rennen brachte erneut keinen Erfolg.

«Wir haben das beste Qualifying-Ergebnis mit Platz 16 für Remy Gardner erzielt und gehofft, dass wir die Punkte erreichen könnten, weil es ein sehr vielversprechendes Wochenende für uns war», erklärte Poncharal. «Ich glaube, Remy hatte sein bestes Wochenende in diesem Jahr. Seine Pace war gut, seine Einstellung war positiv, es war alles vorhanden, um ein gutes Rennen zu fahren.»

Der Tech3-Boss weiter: «Der Rennstart war großartig, wir waren glücklich, ihn mit schnellen Fahrern hinter sich zu sehen, aber seine Pace brach nach zehn Runden ein. Es war eine Schande, dass wir so viele Positionen verloren haben.»

Teamkollege Raul Fernández kommt weiterhin kaum in Fahrt. Der Spanier steht in der WM-Tabelle auf dem letzten Platz der regulären Fahrer. In Silverstone verpasste er die Punkteränge deutlich. «Raul hatte das ganze Wochenende Probleme. Leider haben wir am Sonntag noch ein paar technische Probleme gehabt, das hat ihm nicht geholfen, dazu hatte er keine ideale Startposition, um für das Rennen gut aufgestellt zu sein», resümierte der Franzose.

«Miguel Oliveira ist ein starkes Rennen gefahren, er kam vor dem WM-Führenden ins Ziel. Deshalb möchte ich unseren Rookies sagen, dass sie sich reinhängen sollen und an unser Paket glauben», stellte Poncharal klar. «Denn es funktioniert. Weiter Druck machen, daran glauben, dann werden die Ergebnisse kommen.»

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.