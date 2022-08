Marco Bezzecchi (Ducati): «Ich bin sehr neugierig»

Für das Mooney VR46 Racing Team steht am kommenden Wochenende das 13. Rennen der MotoGP-Saison 2022 an. Marco Bezzecchi und Luca Marini schwärmen vom spektakulären Red Bull Ring in Österreich.

Luca Marini war gerade in der Lage, in den Rennen regelmäßig einen Platz in den Top-6 einzunehmen, als er in Assen einen Rückschlag hinnehmen musste und nicht in die Punkteränge kam. In Silverstone reichte es nach der Sommerpause nur zu Platz 12, dennoch ist der Italiener in seinen bisher 30 Rennen in der MotoGP-Klasse jedes Mal ins Ziel gekommen.

«Ich kann es nicht erwarten, endlich in Österreich zurück auf der Rennstrecke zu sein. Ich bin gespannt auf das neue Layout der Strecke, möchte Kilometer abspulen und an der neuen Verkleidung arbeiten, erklärte der Bruder von Valentino Rossi, der 2022 eine von fünf aktuellen Ducati GP22 pilotiert.

Marini weiter: «Im letzten Jahr haben wir hier unter sehr komplizierten Bedingungen ein gutes Ergebnis erzielt. Das war nicht einfach zu handhaben, deswegen hoffen wir auf stabile Wetterbedingungen. Wir werden unser Bestes geben und möchten Spaß haben auf einer der schönsten und einzigartigen Strecken im Rennkalender.»

Teamkollege Marco Bezzecchi sorgte in Assen für den ersten Podestplatz des VR46-Teams. Der 23-Jährige liegt nach zwölf von 20 Rennen auf WM-Platz 13 – vor Marini und als bester Rookie. In Spielberg gewann der Italiener schon drei Rennen (2x Moto2, 1x Moto3).

«Die Rennstrecke in Spielberg ist ganz klar eine meiner Favoriten. Ich war hier immer sehr stark, die Piste liegt mir einfach sehr gut. Ich habe bereits dreimal gewonnen und bin sehr gespannt, endlich das MotoGP-Bike hier auszuprobieren», betonte Bezzecchi. «Die Strecke ist sehr schnell, außerdem bin ich sehr neugierig, wie sich die neue Schikane fahren lässt.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.