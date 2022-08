Andrea Dovizioso: «Weiß nicht, was ich bewirken kann»

Der dreifach MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso beginnt am Freitag das vorletzte GP-Wochenende seiner Karriere. Der Fahrer vom WithU RNF Yamaha-Team geht ohne Erwartungen an das Rennen in Spielberg.

Andrea Dovizioso hat in seiner MotoGP-Karriere 15 Rennen gewonnen und 47 weitere Podestplätze gefeiert. Auch auf dem Red Bull Ring in Österreich konnte er 2017, 2019 und 2020 gewinnen. Der Sieg beim Österreich-GP 2020 war zugleich sein letzter Sieg als auch der letzte Podestplatz.

Der Italiener gab vor zwei Wochen bekannt, dass er sich nach dem Rennen in Misano Anfang September aus der Motorrad-Weltmeisterschaft zurückziehen wird. Für ihn wird Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow das Jahr zu Ende fahren. Dovi freut sich dennoch auf sein letztes Rennen in Österreich, Ziele hat er sich aber keine gesetzt.

«Mit der Rennstrecke in Österreich verbinde ich nur sehr wichtige Erinnerungen», spielt «Dovi» auf die großen Erfolge aus Ducati-Zeiten an. «Ich weiß nicht, was ich dort bewirken kann mit der Yamaha M1, aber es ist ein wundervoller Ort, die Umgebung ist sehr schön. Du kannst dort viel frische Luft einatmen und ich bin glücklich, dass ich dort noch einmal an einem Rennen teilnehmen kann.»

Auch RNF-Yamaha-Teambesitzer Razlan Razali weiß, dass es auf dem Red Bull Ring für die Yamaha-Piloten nicht besonders einfach wird. Zuletzt holte Dovizioso am Sachsenring Punkte, in der WM steht er punktgleich mit seinem Teamkollegen Darryn Binder bei zehn WM-Zählern. Dennoch gibt der Malaysier die Hoffnung auf ein gutes Ergebnis in Österreich nicht auf.

«Für Andrea ist es das vorletzte Rennwochenende, bevor er in Misano zurücktreten wird. Wir müssen sehen, was er erreichen kann, weil er im letzten Jahr nicht in Österreich am Start war. Wir haben das Ziel, am Red Bull Ring ein paar Punkte zu holen, denn die Strecke liegt der Yamaha traditionell nicht so gut», fasste er zusammen.

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.