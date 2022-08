Jorge Martin betont: «Ich hoffe, bald Rot zu tragen»

Die gesamte MotoGP-Szene wartet auf die große Entscheidung von Ducati. Wer wird 2023 im Ducati-Werksteam neben Pecco Bagnaia fahren? Jorge Martin wünscht sich den Werksplatz enorm, doch nichts ist entschieden.

Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti bestätigte gegenüber SPEEDWEEK.com, dass sich der Hersteller aus Bologna bei der Fahrerwahl für das zweite MotoGP-Werksbike im Hause Ducati keine Frist gesetzt hat. «Ende August werden wir uns zusammensetzen und entscheiden. An diesem Plan halten wir fest», erklärte der Italiener.

Enea Bastianini (Gresini Racing) steht in der WM-Gesamtwertung nach zwölf von 20 Rennen deutlich besser da als Jorge Martin (Pramac Racing). Der Italiener belegt Platz 4 mit 118 Punkten, Martin ist auf Position 11 mit 81 Zählern. In Silverstone wurde Bastianini knapp vor dem Spanier Vierter. Dennoch glaubt Martin an seine Chancen auf den begehrten Platz von Jack Miller, der zu Red Bull-KTM wechseln wird.

«In Wahrheit habe ich keine Ahnung. Wenn ich es könnte, würde ich sagen, wo ich im nächsten Jahr fahre. Wenn du mich vor sechs Rennen gefragt hättest, meiner Meinung nach war es damals klarer als jetzt», erklärte Martin im Interview mit AS.com. «Nachdem, was alles passiert ist, wurde alles etwas undurchsichtiger.»

Der Spanier weiter: «Wir werden nun in unserer Position kämpfen, um das zu erreichen, was wir wollen: das Ducati-Werksteam! Ich habe noch zwei Rennen, um vor meinem Konkurrenten zu bleiben, ich hoffe, dies wird uns gelingen.»

«Es gibt keine anderen Plätze mehr. Meine einzige Option im Moment ist ein Verbleib bei Ducati», stellte der 24-Jährige klar. «Es ist ein Projekt, dem ich über lange Zeit vertraue. Ich hoffe, dass ich bald rot tragen werde. Wenn nicht, dann im Jahr darauf, denn ich möchte um den WM-Titel kämpfen.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.