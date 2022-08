Pol Espargaró (Honda): «Es wird etwas ganz anderes»

Für Pol Espargaró steht an diesem Wochenende am Red Bull Ring ein gutes Ergebnis mit der Honda RC213V auf dem Plan. Der Spanier ist gespannt auf die neue Schikane, die überraschende Aspekte mit sich bringen könnte.

In Portimao im April kam Honda-Werksfahrer Pol Espargaró zuletzt in die Top-10 der MotoGP-Klasse. Der Spanier hatte seitdem einige Stürze und daraus resultierende Verletzungen. Am Sachsenring musste er das Rennen vorzeitig beenden, eine Woche später in Assen zwangen ihm Rücken- und Rippenschmerzen zur Aufgabe bereits am Samstag.

Nach der Sommerpause fuhr der 31-Jährige in Silverstone nur auf Position 14, dafür kassierte er zwei WM-Punkte. Nun steht für das Repsol Honda Team der Österreich-GP in Spielberg an, bei dem auch erstmals nach seiner OP wieder Marc Márquez in der Box sein wird, um die zukünftige Strategie zu besprechen.

«Rennen in Österreich scheinen immer sehr dramatisch zu sein, aber es ist immer ein schönes Wochenende», erklärte der jüngere der beiden Espargaró-Brüder. «Es ist ein besonderes Layout mit vielen harten Bremszonen, Stop-and-go und nur wenigen Kurven. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden.»

In der Gesamtwertung steht Pol, der im kommenden Jahr zum Tech3-Team auf GASGAS wechseln wird, auf dem 17. Platz. Damit ist er hinter Marc Márquez und Taka Nakagami der drittbeste Honda-Fahrer.

«Das Repsol Honda Team und HRC arbeiten sehr viel, um unsere Situation zu verbessern», stellte der Moto2-Weltmeister von 2013 klar. «Ich bin sehr neugierig zu sehen, wie sich die neue Schikane anfühlt. Der Sprint zur Spitze des Hügels war sehr schnell, deshalb glaube ich, es wird etwas ganz anderes. Wir möchten ein gutes Wochenende zusammenbringen und uns besser qualifizieren. Das ist der Schlüssel.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.