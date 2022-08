Aleix Espargaró: Zustand verbessert, aber Schmerzen

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró kommt knapp zwei Wochen nach seinem schweren Sturz im FP4 von Silverstone zum nächsten MotoGP-Lauf in Spielberg. Seine Füße haben sich zwar erholt, aber Schmerzen sind weiter vorhanden.

Für Aleix Espargaró lief das Wochenende in Silverstone nicht planmäßig. Der Aprilia-Star fuhr in den Trainings zwar immer an der Spitze, doch im FP4 sorgte ein schwerer Highsider für große Sorgen bei Aprilia. Der Spanier quälte sich anschließend durch das Qualifying und sicherte Platz 6. Im Rennen fuhr er tapfer auf den neunten Rang und verlor so nur einen Zähler auf WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha), der Achter wurde.

Einen Tag nach dem Rennen stellte sich bei einem Arztbesuch in Barcelona heraus, dass sich der WM-Zweite beim Aufprall auf den Asphalt die rechte Ferse gebrochen hatte. Eine Operation war nicht notwendig.

Nun, anderthalb Wochen nach dem Unfall, ist Aleix bereit für das Rennen auf dem Red Bull Ring. Obwohl die Schmerzen noch nicht völlig verschwunden sind, peilt der Aprilia-Fahrer ein starkes Ergebnis in Österreich an.

«Meine körperliche Verfassung verbessert sich von Tag zu Tag. Das Ödem in meinem linken Fuß ist praktisch verschwunden, doch mein rechter Fuß, der in Silverstone eine Fraktur erlitten hatte, verursacht mir noch einige Schmerzen», berichtete der 33-Jährige.«Dennoch glaub ich, dass ich an diesem Wochenende keine Probleme haben werde.»

Der ältere der beiden Espargaró-Brüder weiter: «Ich strebe ein gutes Rennen an. Ich bin gespannt, wie die RS-GP auf der österreichischen Strecke funktionieren wird. Schnell sein bei jeder Möglichkeit, das bleibt unser großes Ziel.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.