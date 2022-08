Johann Zarco (1.) zu Sprint: «Schön für die Fans»

Ducati-Fahrer Johann Zarco fuhr am Freitag in Spielberg beim 13. MotoGP-Wochenende der Saison auf den ersten Platz. Sein Tempo stimmt wie in Silverstone, außerdem sprach er über die Sprintrennen, die ab 2023 kommen.

Bereits beim letzten GP in England fuhr Johann Zarco in den freien Trainings an der Spitze, auch die Pole-Position ging an den Franzosen. Im Rennen stürzte der Ducati-Fahrer in Führung liegend, das möchte er beim Österreich-GP in jedem Fall vermeiden. Er setzte sich am ersten Tag auf dem Red Bull Ring gegen die Markenkollegen Jack Miller und Jorge Martin durch.

«Wir konnten direkt am ersten Tag wieder ein gutes Vertrauen zum Bike aufbauen. Die neue Schikane ist genau, wie ich es mir gedacht habe: Sie ist sehr langsam. Wir können dadurch unsere Ducati-Vorteile behalten, vielleicht sogar verbessern, durch das Bremsen und Beschleunigen», berichtete der WM-Fünfte. «Wir durchfahren die Kurve im ersten Gang. Diese Veränderung macht Kurve 3 deutlich einfacher, weil du viel langsamer dort ankommst, dadurch hast du in dieser Kurve mehr Möglichkeiten.»

Zarco fügte anschließend hinzu: «Ich hoffe, dass wir bei trockenen Bedingungen einen guten Schritt nach vorne machen, wir müssen einfach etwas mit dem Bike spielen, um konkurrenzfähig zu sein.»

Am Freitag sickerte durch, dass es ab der kommenden Saison jeweils am Samstag ein Sprintrennen für die MotoGP-Klasse geben wird. Wie steht der zweifache Moto2-Weltmeister zu dieser Neuerung? «Die Sprintrennen im nächsten Jahr werden eine ordentliche Herausforderung. Sehr interessant, immer eine gute Show und schön für die Zuschauer», betonte er. «Es macht Spaß, diese Rennen in der Superbike-WM zu schauen, also warum nicht auch in der MotoGP-Klasse? Ich denke, wir müssen unsere Herangehensweise im Rennen verändern, das wird sehr spannende Arbeit für uns sein.»

Beeinträchtigt das zusätzliche Rennen die Wochenenden für die Fahrer? «Wir sind fast alle sehr schlaue Rennfahrer, wir müssen also in der Lage sein, damit umzugehen. Vielleicht wird es für die Rookies sehr hart werden, denn die Erfahrung in einem Sprintrennen wird in Zukunft sehr wichtig sein. Ein Vorteil für die Fahrer, die seit langer Zeit schnell auf dem gleichen Bike unterwegs sind», stellte Zarco im Interview klar.

«Meiner Meinung nach sollte es die volle Punktzahl geben, denn die Anstrengung ist wie in einem normalen Rennen», fügte der Fahrer des Pramac-Teams hinzu. «Es ist zwar kürzer, aber in dieser Zeit anstrengender. Ich gebe diesem Rennen denselben Fokus, also sollte es gleich viele Punkte geben.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Zarco, Ducati, 1:29,837 min

2. Miller, Ducati, + 0,024 sec

3. Martin, Ducati, + 0,029

4. Quartararo, Yamaha, + 0,040

5. Bagnaia, Ducati, + 0,160

6. Marini, Ducati, + 0,193

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,229

8. Bastianini, Ducati, + 0,229

9. Viñales, Aprilia, + 0,276

10. Brad Binder, KTM, + 0,291

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,310

12. Nakagami, Honda, + 0,474

13. Rins, Suzuki, + 0,484

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,527

15. Mir, Suzuki, + 0,618

16. Alex Márquez, Honda, + 0,672

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,780

18. Dovizioso, Yamaha, + 0,802

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

20. Savadori, Aprilia, + 1,037

21. Bradl, Honda, + 1,345

22. Oliveira, KTM, + 1,478

23. Gardner, KTM, + 1,487

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,738

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,141

MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg:

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336