Vorfreude bei Viñales: «Zehn Runden volle Attacke»

Maverick Viñales fuhr am Freitag auf dem Red Bull Ring als bester Aprilia-Fahrer in die Top-10. Der routinierte MotoGP-Star glaubt an einen erfolgreichen Österreich-GP. Auch auf die Sprintrennen ab 2023 freut er sich.

Aprilia-Werkspilot Maverick Viñales kommt nach seinen beiden MotoGP-Podestplätzen in Assen und Silverstone beflügelt zum GP von Österreich. Am Freitag steht er nach den beiden freien Trainings auf Position 9, nur 0,276 Sekunden hinter Johann Zarco (Ducati) an der Spitze. Doch insgesamt stehen sieben Ducati-Piloten vor dem Spanier.

Einmal musste der WM-Neunte am Ende der Gegengeraden die Strecke verlassen, weil er die Kurve nicht mehr rechtzeitig bekommen hatte. Gibt es Bremsprobleme an der RS-GP? «Ich habe den Bremspunkt gecheckt. Ich habe versucht, mich bestmöglich auf das Rennen vorzubereiten, also muss ich so spät wie möglich bremsen», winkte Viñales ab. «Gerade auf dieser Strecke ist es sehr wichtig, stark auf der Bremse zu sein.»

«Ich habe in den Bremszonen alles gegeben, besonders mit dem harten Vorderreifen. Ich habe versucht, alles zu verstehen. Insgesamt ist das Gefühl sehr positiv. Klar ist, dass der Hinterreifen ganz anders arbeitet im Vergleich zu den anderen Strecken», betonte er. «Wir müssen weiterhin viele Informationen sammeln, um uns am Samstag verbessern zu können.»

«Ich bin sehr glücklich, dass wir es am Ende in die Top-9 geschafft haben, die Zeit ist sehr nah an der Spitze dran. Ich glaube, wir haben sehr viel Potenzial», freute sich der 27-Jährige.

Dadurch, dass sich das Gefühl zum Hinterreifen verändert hat, muss am Set-up viel geändert werden? «Wir müssen sehr viel am Motorrad arbeiten, weil wir weniger Grip haben. Aus irgendeinem Grund ist es schwieriger, das Bike zu verlangsamen. Aber es ist das Gleiche für alle. Wir müssen uns in ein paar Bereichen auf der Strecke verbessern», so der neunfache MotoGP-Laufsieger.

«Ich habe noch nie ein Sprintrennen gefahren, es wird also Zeit», antwortete Viñales voller Vorfreude auf die Frage nach dem neuen MotoGP-Konzept, dass ab 2023 Sprintrennen am Samstag vorsieht. «Wenn ich mir die Rennen in der Superbike-WM ansehe, macht es viel Spaß. Wir müssen einfach eine gute Show liefern, die Leute sollen die Rennen genießen. Für uns wird es sicherlich gut, denn wir ziehen weiche Reifen auf und machen dann zehn Runden volle Attacke. Das wird sehr schön.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Zarco, Ducati, 1:29,837 min

2. Miller, Ducati, + 0,024 sec

3. Martin, Ducati, + 0,029

4. Quartararo, Yamaha, + 0,040

5. Bagnaia, Ducati, + 0,160

6. Marini, Ducati, + 0,193

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,229

8. Bastianini, Ducati, + 0,229

9. Viñales, Aprilia, + 0,276

10. Brad Binder, KTM, + 0,291

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,310

12. Nakagami, Honda, + 0,474

13. Rins, Suzuki, + 0,484

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,527

15. Mir, Suzuki, + 0,618

16. Alex Márquez, Honda, + 0,672

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,780

18. Dovizioso, Yamaha, + 0,802

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

20. Savadori, Aprilia, + 1,037

21. Bradl, Honda, + 1,345

22. Oliveira, KTM, + 1,478

23. Gardner, KTM, + 1,487

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,738

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,141

MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg:

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336