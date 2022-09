Miguel Oliveira: «Bin glücklich, aber auch traurig»

Der portugiesische MotoGP-Star Miguel Oliveira wird KTM verlassen und 2023 für Aprilia in der Königsklasse an den Start gehen. Im Interview sprach er über seine Motivation, ein neues Motorrad auszuprobieren.

Miguel Oliveira wurde in dieser Woche als neuer Aprilia-Pilot für das RNF-Team 2023 an der Seite von Raúl Fernández vorgestellt. Somit wird er erstmals seit 2016 nicht auf einer KTM in der Weltmeisterschaft unterwegs sein, das Angebot für das GASGAS-Tech3-Team lehnte der WM-Zehnte ab.

Oliveira holte 2015 den Vize-WM-Titel in der Moto3-Klasse auf KTM, 2017 und 2018 wurde er Dritter und ebenfalls Vizemeister in der Moto2-Klasse auf KTM. Dann erfolgte der Aufstieg in die MotoGP-Klasse 2019 mit dem Tech3-Team. Seit 2021 fährt er für das Red Bull KTM-Werksteam.

«Es waren gute sieben Jahre mit KTM. Die Geschichte, die wir zusammen geschrieben haben, war sehr schön. Ich fühle mich geehrt, dass sie mir die Chance gegeben haben, um in die MotoGP-Klasse aufzusteigen», hielt der Portugiese am Donnerstag fest. «Für mich bringt es natürlich gemischte Gefühle mit sich. Auf der einen Seite bin ich glücklich, aber auch irgendwie traurig, dass es ein Ende findet. Doch wir haben noch einige Rennen vor uns, in denen ich das Maximum aus mir herausholen möchte. Ich werde bis zur letzten Runde in Valencia alles geben.»

Wie kam es dazu, bei Aprilia einzusteigen? «Ich habe die Chance gerochen, ein anderes Motorrad auszuprobieren. Diese Chance habe ich jetzt genutzt. Das ist grundsätzlich der Hauptgrund und die Motivation für den Wechsel», so Oliveira. «Ich glaube, das Bike wird mir in den nächsten Jahren passen. Ich bin sehr gespannt, auf das Motorrad zu steigen und zu starten.»

Der vierfache MotoGP-Laufsieger fügte hinzu: «KTM hat alles gegeben, um mich für das GASGAS-Projekt zu gewinnen, aber es war kein Anreiz für mich. So habe ich mich entschieden, zu einem anderen Hersteller zu gehen. Jede Entscheidung, die etwas verändert, triffst du, weil du hoffst, dass sich alles so entwickelt, wie du es erwartest. Darauf kommt es an. Zunächst wird es sicherlich eine Zeit für die Umstellung benötigen, aber wir haben nicht viele Tests, also muss es schnell gehen.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.