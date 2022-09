Marco Bezzecchi (Ducati): «Versuche es zu kopieren»

Marco Bezzecchi: Startplatz 3 in Misano

Marco Bezzecchi verlor im anspruchsvollen Qualifying von Misano nur 0,149 Sekunden auf seinen Ducati-Markenkollegen Jack Miller, der sich die Pole-Position in der MotoGP-Klasse erkämpft hatte.

Durch die Strafe von Pecco Bagnaia (Ducati), der drei Plätze zurück versetzt wurde, wird Marco Bezzecchi aus der ersten Startreihe in den GP auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» am Sonntag gehen. Doch der Italiener glaubt nicht daran, dass er das Tempo der Spitzenreiter unter normalen Bedingungen mitgehen kann. Der San Marino-GP geht über 27 Runden auf dem 4,2 km langen Kurs an der Adria.

Bezzecchi: «Es war ein schöner Tag, am Morgen haben wir ein paar Probleme gehabt. Es war an diesem Tag erstmals besser für mich, erst Q1 zu fahren und dann Q2, denn die Bedingungen waren mit dem leichten Regen etwas merkwürdig. Wir hatten Glück.»

«Ich habe noch Schwierigkeiten auf der Bremse, ich bekomme das Bike nicht gut genug verlangsamt. Im Qualifying habe ich alles gegeben, unter diesen Bedingungen riskiere ich immer etwas, das hat sich zum Glück bezahlt gemacht», freute sich der MotoGP-Rookie im Interview.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Misano, Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Márquez & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Andrea Dovizioso & Fabio Quartararo © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Jack Miller & Enea Bastianini Zurück Weiter

«Meine Pace war nicht schlecht. Ich wusste nur nicht, welchen Hinterreifen ich nehmen sollte. Weich und Medium waren beide gut. Ich bin in der Lage, 1:32,2 oder 1:32,3 min zu fahren. Ich erwarte, dass einige Fahrer schneller sein werden, aber wenn wir noch etwas beim Bremsen finden, können wir konkurrenzfähig sein», erklärte er.

Was will der 23-Jährige tun, um noch schneller zu werden? «Wir werden die Daten der anderen Jungs ansehen und versuchen etwas zu kopieren. Besonders die Daten von Pecco, Bastianini und Luca, denn mein Fahrstil ähnelt ihnen am meisten. Zarco fährt beispielsweise ganz anders, trotzdem schaue ich mir das an», machte Bezzecchi klar.

Viele Fahrer betonen, dass der Reifenverschleiß am Sonntag keine Rolle spielen wird. Was denkt der Italiener aus dem Mooney VR46 Racing Team? «Ja, die Strecke hat sehr guten Grip. Der Medium-Reifen ist sehr gut, konstant. Auch der weiche Reifen hält lange, er bringt allerdings etwas mehr Bewegung ins Fahrwerk. Es ist etwas schwieriger zu kontrollieren. Mir fehlt noch etwas. Fabio, Pecco, Miller und Bastianini sind schneller, auch Viñales ist stark. Sie haben noch etwas mehr als ich im Köcher. Im Warm-up werde ich die berühmte letzte Aerodynamik-Entwicklung von Ducati testen, vielleicht bringt sie uns weiter», sagte ein zufriedener Marco Bezzecchi.

MotoGP-Ergebnis Q2, Misano (3. September):

1. Miller, Ducati, 1:31,899 min

2. Bastianini, Ducati, 1:32,014 min, + 0,115 sec

3. Bezzecchi, Ducati, 1:32,048, + 0,149

4. Viñales, Aprilia, 1:32,118, + 0,219

5. Bagnaia*, Ducati, 1:31,914 min

6. Zarco, Ducati, 1:32,169, + 0,270

7. Marini, Ducati, 1:32,226, + 0,327

8. Quartararo, Yamaha, 1:32,246, + 0,347

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,577, + 0,678

10. Oliveira, KTM, 1:32,775, + 0,876

11. Morbidelli, Yamaha, 1:33,351, + 1,452

12. Rins, Suzuki, 1:33,438, + 1,539



Die weitere Startaufstellung:

13. Martin, Ducati, 1:32,015 min

14. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,276

15. Brad Binder, KTM, 1:32,600

16. Alex Márquez, Honda, 1:32,631

17. Pirro, Ducati, 1:32,658

18. Dovizioso, Yamaha, 1:32,663

19. Pol Espargaró, Honda, 1:32,826

20. Bradl, Honda, 1:32,838

21. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,331

22. Nakagami, Honda, 1:33,484

23. Watanabe, Suzuki, 1:36,289

24. Gardner, KTM, 1:44,690

25. Raúl Fernández, KTM, 1:46,732



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)