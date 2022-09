Alex Rins: «Ducati-Jungs sind einen Schritt voraus»

Für das Suzuki-Team verlief das Rennen beim San Marino-GP in Misano nicht schlecht. Alex Rins kam auf Platz 7 ins Ziel, mehr war für ihn letztendlich nicht möglich. Er kämpfte mit leichten körperlichen Problemen.

Das MotoGP-Rennen in Misano begann mit vielen Stürzen. Alex Rins kam von Startplatz 12 in das Rennen über 27 Runden. Der Spanier kämpfte lange Zeit mit Jorge Martin (Ducati), am Ende besiegte er ihn und sein Rückstand zum vor ihm fahrenden Aleix Espargaró war im Ziel nur gering. Rins kam als Siebter ins Ziel, zwölf Sekunden hinter Pecco Bagnaia, der das Rennen gewann.

Wie lief das Rennen? «Ich bin in Kurve 4 geradeaus gefahren, bin von der Strecke gekommen. Dadurch habe ich die Position an Martin verloren. Ich benötigte zwei Runden, um mir diesen Platz wieder zu erkämpfen. Insgesamt bin ich aber zufrieden», resümierte der Suzuki-Werksfahrer seinen Arbeitstag. «Wir hatten eine gute Pace, sind auf Platz 12 losgefahren. Es ist nun eben so, dass die Ducati-Jungs einen Schritt voraus sind.»

«Nach diesem Fehler habe ich alles gegeben, um zurückzukommen. Leider habe ich mich selbst und auch meinen Reifen dabei zerstört. Ich hatte auch etwas Arm-pump im rechten Arm», ärgerte sich Rins.

«Wir müssen uns deutlich besser qualifizieren, aber das ist schwierig. Es ist wie immer. Ich hoffe, auf den Strecken wie Aragón oder Malaysia schaffen wir einen Sprung in der Qualifikation. Das könnten bessere Strecken für uns sein», hielt der WM-Neunte fest.

Rins fügte hinzu: «Für mich war es schwierig, den Vorderreifen zu managen. Ich bin sehr viele Runden mit der weichen Mischung gefahren. Nicht viele mit der harten Mischung, weil ich den Sturz im Training hatte. Der Reifendruck im Rennen war aber in Ordnung.»

Ergebnisse MotoGP Misano/I (4. September)

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 41:43,199 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,034 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,212

4. Luca Marini (I), Ducati, +5,283

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,771

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,230

7. Alex Rins (E), Suzuki, +12,496

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,661

9. Jorge Martin (E), Ducati, +17,732

10. Alex Márquez (E), Honda, +21,986

11. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,685

12. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +29,276

13. Raúl Fernández (E), KTM, +30,433

14. Stefan Bradl (D), Honda, +31,768

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,547

16. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +41,857

17. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +50,559

18. Jack Miller (AUS), Ducati, +53,371

19. Remy Gardner (AUS), KTM, +56,613

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +57,304

21. Kazuki Watanabe (J), Suzuki, 1 Runde zurück

– Franco Morbidelli (I), Yamaha, 25 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Michele Pirro (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró (E), Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand MotoGP-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 211 Punkte. 2. Bagnaia 181. 3. Aleix Espargaró 178. 4. Bastianini 138. 5. Zarco 125. 6. Miller 123. 7. Brad Binder 115. 8. Viñales 101. 9. Rins 101. 10. Martin 94. 11. Oliveira 90. 12. Marini 82. 13. Mir 77. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 46. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 35. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 321 Punkte. 2. Yamaha 211. 3. Aprilia 201. 4. KTM 148. 5. Suzuki 127. 6. Honda 96.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. Aprilia Racing 279. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 219. 5. Red Bull KTM Factory 205. 6. Suzuki Ecstar 178. 7. Gresini Racing 161. 8. Mooney VR46 Racing 150. 9. Repsol Honda 104. 10. LCR Honda 81. 11. WithU Yamaha RNF 25. 12. Tech3 KTM Factory 17.