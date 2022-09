Fabio Quartararo (9.): «Eine Münze auf Marc setzen» 24.09.2022 - 12:32 Von Tim Althof

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo fuhr am Samstag in Motegi auf den neunten Startplatz. Nur die dritte Startreihe in Japan, doch seine Hauptrivalen hatten ebenfalls keinen einfachen Tag.