Jorge Martin (Ducati): Fast gestürzt, Rang 2 verloren

Jorge Martin holte Platz 3 in Motegi

Ducati-Fahrer Jorge Martin fuhr beim Japan-GP im Rennen der MotoGP-Klasse auf den dritten Rang, nachdem er lange Zeit auf Platz 2 gelegen hatte. Doch Brad Binder überholte ihn in der letzten Runde in Motegi.

Auf dem Mobility Resort Motegi ging am Sonntag bei besten Wetterverhältnissen der 16. GP des Jahres über die Bühne. Jorge Martin aus dem Pramac-Ducati-Team erwischte von Startplatz 5 den besten Start. Der Spanier führte, doch er musste Jack Miller schon früh ziehen lassen.

So stellte sich der Ducati-Fahrer auf einen sichergeglaubten zweiten Rang ein. Doch im Finale auf dem 4,8 km langen Kurs verlor Martin den zweiten Rang an KTM-Werksfahrer Brad Binder. Trotzdem kam er auf Platz 3, mehr als vier Sekunden hinter Sieger Jack Miller (Lenovo Ducati). Es war der dritte Podestplatz für den Spanier in diesem Jahr.

«Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu stehen. Es war generell ein sehr starker Tag für mich, denn im Warm-up war ich bereits super schnell», freute sich Martin. «Auch das Rennen war gut, ich hatte einen guten Start. Jack hat mich dann überholt, ich habe versucht, mit ihm zu fahren, doch das war zu viel für meinen Hinterreifen. Ich habe versucht, ruhiger zu sein.»

Der 24-Jährige weiter: «Im letzten Sektor habe ich einen Fehler gemacht und den Anschluss verloren. Ich habe gepusht, aber die Medium-Reifenmischung hinten war nicht die beste Wahl. Trotzdem bin ich zufrieden, denn mit diesen Schwierigkeiten auf dem Podium zu landen, ist nicht schlecht.»

«Ich habe versucht, die Zeit auf der Bremse und am Kurveneingang zu gewinnen, denn ich habe versucht, meinen Hinterreifen etwas zu schonen, als ich direkt hinter Jack war. Aber er hat einfach das Gas aufgerissen. Ich konnte vier oder fünf Runden an ihm dranbleiben, aber dann ging es nicht mehr. Ich bin dann einfach meine Pace gefahren», betonte der WM-Achte. «Der harte Reifen wäre die bessere Wahl in diesem Rennen gewesen. Es war keine leichte Entscheidung, weil wir nur wenige Runden im Trockenen hatten.»

«Mir fällt es leider immer noch schwer, ein Basis-Set-up mit diesem Motorrad zu finden», ärgerte sich Martin im Interview. «Dennoch sind wir vorne dabei und es wird von Rennen zu Rennen besser.»

Brad Binder überholte Martin in der letzten Runde. Wie kam es dazu? «Es war sehr schade, dass ich im letzten Sektor ein Problem mit der Motorbremse hatte, dadurch wäre ich fast gestürzt. Ich habe dadurch viel Zeit verloren und konnte den zweiten Platz nicht halten», so der ehemalige Moto3-Champion. «Aber Brad kam immer näher und er hatte guten Grip, deshalb konnte er eine engere Linie fahren. Aber er verdient den Platz nach vielen Problemen in diesem Jahr. Ich freue mich für ihn und für Jack. Ich hoffe, dass ich im Saisonfinale noch mal um den Sieg kämpfen kann.»

MotoGP-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Miller, Ducati, 24 Rdn in 42:29,174 min

2. Brad Binder, KTM, + 3,409 sec

3. Martin, Ducati, + 4,136

4. Marc Márquez, Honda, + 7,784

5. Oliveira, KTM, + 8,185

6. Marini, Ducati, + 8,348

7. Viñales, Aprilia, + 9,879

8. Quartararo, Yamaha, + 10,193

9. Bastianini, Ducati, + 10,318

10. Bezzecchi, Ducati, + 16,419

11. Zarco, Ducati, + 16,586

12. Pol Espargaró, Honda, + 17,456

13. Alex Márquez, Honda, + 18,219

14. Morbidelli, Yamaha, + 19,012

15. Crutchlow, Yamaha, + 19,201

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 25,473

17. Di Giannantonio, Ducati, + 27,006

18. Raúl Fernández, KTM, + 29,374

19. Gardner, KTM, + 29,469

20. Nakagami, Honda, + 43,294

– Bagnaia, Ducati, 1 Runde zurück

– Rins, Suzuki, 10 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Tsuda, Suzuki, 13 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 15 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 201. 3. Aleix Espargaró 194. 4. Bastianini 170. 5. Miller 159. 6. Brad Binder 148. 7. Zarco 138. 8. Martin 120. 9. Viñales 113. 10. Rins 108. 11. Oliveira 106. 12. Marini 101. 13. Bezzecchi 80. 14. Mir 77. 15. Marc Márquez 73. 16. Pol Espargaró 47. 17. Nakagami 46. 18. 18. Alex Márquez 42. 19. Morbidelli 28. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 8. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 371 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 226. 3. Yamaha 221. 4. KTM 181. 5. Suzuki 134. 6. Honda 113.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 360 Punkte. 2. Aprilia Racing 307. 3. Prima Pramac Racing 258. 4. Red Bull KTM Factory 254. 5. Monster Energy Yamaha 247. 6. Gresini Racing 193. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 88. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 17.