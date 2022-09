Zeitplan Buriram 2022: MotoGP ist zurück in Thailand

In Thailand geht es am Wochenende weiter

Am kommenden Wochenende ist der MotoGP-Tross in Thailand zu Gast. Beim Grand Prix auf dem Chang International Circuit spitzt sich der WM-Kampf in den drei GP-Klasse zu – hier gibt es die wichtigsten Zeiten.

Auch der Grand Prix von Thailand kehrt 2022 wieder zurück in den Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft. Am kommenden Wochenende steht auf dem Chang International Circuit das 17. MotoGP-Event des Jahres auf dem Programm. Nach zwei Jahren Corona-Pause sind Fahrer und Teams vom 30. September bis 2. Oktober wieder auf der 2014 gebauten Strecke unterwegs.

Seit der Saison 2018 fährt die MotoGP auf der 4,6 km langen Strecke in Buriram. Fünf Links- und sieben Rechtskurven erwarten die Rennfahrer auf diesem Kurs, die Renndistanz (26 Runden) wird 118,4 km betragen. Beim letzten Event 2019 gewann Honda-Star Marc Márquez nach einem harten Zweikampf mit Rookie Fabio Quartararo (Petronas Yamaha). Dritter wurde Maverick Viñales auf der Werks-Yamaha. Auch die erste Ausgabe 2018 gewann Marc Márquez auf der Repsol-Honda.

Fabio Quartararo (Yamaha) kommt nach dem Rennen in Motegi mit etwas mehr Luft in der Gesamtwertung nach Buriram. Der Franzose führt nach dem Patzer von Pecco Bagnaia (Ducati) beim Japan-GP mit 18 Punkten Vorsprung die Weltmeisterschaft an. Weil auch Aleix Espargaró (Aprilia) am Sonntag leer ausging, hat der Spanier bereits 25 Zähler Rückstand auf den MotoGP-Titelverteidiger. Da Marc Márquez bisher auf dem Chang International Circuit ungeschlagen ist, muss man auch den Honda-Werksfahrer auf dem Zettel haben – in Japan kam er nach der Pole-Position auf Position 4 im Rennen.

In der Moto2-Klasse ist der WM-Kampf völlig offen. Ai Ogura hat mit seinem fulminanten Heimsieg in Motegi den Rückstand auf WM-Leader Augusto Fernandez auf zwei Punkte verkürzt. Bei noch vier ausstehenden Rennen kommt es wohl auf die Konstanz der Fahrer an. Aron Canet liegt auf Position 3 bereits 57 Zähler hinter dem Spanier aus dem Red Bull KTM Ajo-Team.

Izan Guevara setzt der Moto3-Klasse 2022 seinen Stempel auf. Der spanische GASGAS-Fahrer hat nach 16 GP-Rennen einen Vorsprung von 45 Zählern auf Teamkollege Sergio Garcia. Auf Rang 3 steht Honda-Spitzenfahrer Dennis Foggia aus Italien (- 63 Punkte).

Zeitplan für den «OR Thailand Grand Prix» 2022 (MESZ):

Freitag, 30. September

04.00 – 04.40 Uhr: Moto3, FP1

04.55 – 05.35 Uhr: Moto2, FP1

05.50 – 06.35 Uhr: MotoGP, FP1



08.15 – 08.55 Uhr: Moto3, FP2

06.10 – 09.50 Uhr: Moto2, FP2

10.05 – 10.50 Uhr: MotoGP, FP2



Samstag, 01. Oktober

04.00 – 04.40 Uhr: Moto3, FP3

04.55 – 05.35 Uhr: Moto2, FP3

05.50 – 06.35 Uhr: MotoGP, FP3



07.35 – 07.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

08.00 – 08.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

08.30 – 08.45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

08.55 – 09.10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

09.25 – 09.55 Uhr: MotoGP, FP4

10.05 – 10.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

10.30 – 10.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 02. Oktober

05.00 – 05.10 Uhr: Moto3, Warm-up

05.20 – 05.30 Uhr: Moto2, Warm-up

05.40 – 06.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

07.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

08.20 Uhr: Moto2, Rennen (24 Runden)

10.00 Uhr: MotoGP, Rennen (26 Runden)