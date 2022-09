Jack Miller: «Zwei neue Länder, das ist fantastisch»

Jack Miller am Freitag in Buriram

Ducati-Werksfahrer Jack Miller kam am Freitag in Buriram beim 17. MotoGP-Event des Jahres auf Position 6. Durch viel Verkehr und etwas Pech gelang ihm nicht der Sprung an die Spitze. Was er anschließend zu sagen hatte.

Nach seinem fulminanten MotoGP-Sieg in Japan am vergangenen Sonntag kam Jack Miller voll motiviert zum GP in Thailand. Der Australier fuhr mit seiner Desmosedici GP22 im ersten freien Training auf dem Chang International Circuit auf den dritten Platz.

Auch am Nachmittag fuhr der Kumpel von Yamaha-Pilot Cal Crutchlow, der in FP2 einen schweren Sturz wegstecken musste, in der Spitzengruppe mit. Weil ihm am Ende jedoch einiges dazwischen kam, gelang ihm nur der sechste Platz in der kombinierten Zeitenliste der «premier class». Auf Spitzenreiter Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) fehlten dem 27-Jährigen 0,3 Sekunden.

«Ein solider erster Tag. Der Wetterbericht sagte Regen den ganzen Tag voraus, am Ende hatten wir aber durchgehend trockene Bedingungen. Es war etwas mühsam, die Rundenzeit am Nachmittag zu fahren, denn der Wind frischte auf und wehte aus verschiedenen Richtungen», berichtete Miller enthusiastisch. «Im dritten und vierten Sektor war es etwas trickreicher. Aber das Bike fühlte sich gut an. Die Rennstrecke war in einem guten Zustand.»

Der WM-Fünfte betonte dann: «Ich bin gespannt, was das Wetter am Samstag macht. Ich war in der Lage, die Rundenzeit am Morgen relativ entspannt zu setzen. Am Ende in FP2 hatten wir viel Verkehr und die gelben Flaggen, so das es wirklich nicht einfach war.»

Der neue GP-Kalender 2023 wurde am Freitag vorgestellt. Wie findet der zukünftige KTM-Fahrer diesen Plan? «Wir haben viel vor im nächsten Jahr, aber wenn ich mir den Kalender anschaue, finde ich gefallen daran. Wir haben ein Rennen weniger in Spanien, dafür zwei neue Länder. Das ist fantastisch für die Meisterschaft, wir sind mehr in der Welt unterwegs, dafür weniger in Europa», freute sich Miller. «Ich finde die Idee gut, die MotoGP auf der ganzen Welt bekannter zu machen.»

«Unser letztes Rennen haben wir Ende November, dafür beginnen wir die Saison etwas später», fuhr der Australier fort. «Es gibt zwei wichtige Pausen im Kalender, eine nach Le Mans und dann die Sommerpause vor dem Rennen in Silverstone. Dadurch sollten die Jungs alle gut klarkommen.»

MotoGP, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (30.9.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marc Márquez, Honda, + 0,242

5. Quartararo, Yamaha, + 0,274

6. Miller, Ducati, + 0,307

7. Marini, Ducati, + 0,313

8. Oliveira, KTM, + 0,327

9. Rins, Suzuki, + 0,360

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,484

11. Bastianini, Ducati, + 0,509

12. Crutchlow, Yamaha, + 0,600

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,683

15. Viñales, Aprilia, + 0,715

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,723

17. Pol Espargaró, Honda, + 0,726

18. Brad Binder, KTM, + 0,778

19. Alex Márquez, Honda, + 0,832

20. Gardner, KTM, + 1,044

21. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

22. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

23. Nagashima, Honda, + 1,646

24. Petrucci, Suzuki, + 2,425

MotoGP-Ergebnis FP2, Buriram:

1. Zarco, Ducati, 1:30,281 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,018 sec

3. Martin, Ducati, + 0,190

4. Marini, Ducati, + 0,313

5. Oliveira, KTM, + 0,327

6. Marc Márquez, Honda, + 0,433

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,611

8. Quartararo, Yamaha, + 0,680

9. Bastianini, Ducati, + 0,682

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,683

11. Viñales, Aprilia, + 0,715

12. Rins, Suzuki, + 0,807

13. Brad Binder, KTM, + 0,821

14. Alex Márquez, Honda, + 0,832

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,874

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,896

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,027

18. Miller, Ducati, + 1,049

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,086

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,109

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,370

22. Nagashima, Honda, + 1,646

23. Gardner, KTM, + 1,685

24. Petrucci, Suzuki, + 2,609

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram:

1. Marc Márquez, Honda, 1:30,523 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,032 sec

3. Miller, Ducati, + 0,065

4. Marini, Ducati, + 0,098

5. Rins, Suzuki, + 0,118

6. Bagnaia, Ducati, + 0,223

7. Oliveira, KTM, + 0,233

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,242

9. Bastianini, Ducati, + 0,267

10. Martin, Ducati, + 0,319

11. Crutchlow, Yamaha, + 0,358

12. Zarco, Ducati, + 0,462

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,481

14. Pol Espargaró, Honda + 0,484

15. Brad Binder, KTM, + 0,536

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,564

17. Viñales, Aprilia, + 0,637

18. Bezzecchi, Ducati, + 0,707

19. Gardner, KTM, + 0,802

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,028

21. Alex Márquez, Honda, + 1,132

22. Petrucci, Suzuki, + 2,183

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,426

24. Nagashima, Honda, + 2,550