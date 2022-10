Pol Espargaró (Honda): «Bester Sieg meiner Karriere»

Für Honda-Werksfahrer Pol Espargaró war die kurze Pause im MotoGP-Kalender elementar, denn die letzten Wochenenden haben ihm die letzten Kräfte geraubt. Die Vorfreude auf Phillip Island ist hingegen groß.

Pol Espargaró steht in der MotoGP-Weltmeisterschaft nach 17 von 20 Rennen auf dem 17. Platz – einen Punkt hinter Honda-Markenkollege Alex Márquez und 35 Zähler hinter Repsol-Teamkollege Marc Márquez, der durch seine Operation in diesem Jahr sechs Rennen verpasst hat. Zuletzt holte Espargaró die Plätze 15, 12 und 14 in den Rennen in Aragón, Motegi und Buriram.

Nach dem Thailand-GP nahm der Spanier die lange Reise in die Heimat nach Andorra auf sich, um ein wenig abzuschalten. Doch bereits an diesem Wochenende steht der Australien-GP auf der Insel Phillip Island im Programm von Pol Espargaró. «Nach Hause zu fahren, die Familie zu sehen und einige gute Trainingseinheiten zu haben, war eine willkommene Pause nach drei anstrengenden Wochen mit Rennen», betonte der Honda-Werkspilot in dieser Woche.

«Ich freue mich darauf, wieder in Phillip Island zu fahren. Dort habe ich den besten Moto2-Sieg meiner Karriere gefeiert», blickte der 31-Jährige zurück. «Es ist wirklich ein einzigartiges Layout und meistens kämpft dort immer eine große Gruppe um die Spitze.»

Noch drei Rennen stehen Pol bevor, dann wird er Honda nach zwei Jahren verlassen und zurück zur Pierer Mobility AG wechseln. 2023 startet er für das GASGAS-Tech3-Team in der MotoGP. Zuvor will er aber das Honda-Kapitel sauber zu Ende bringen.

«Die vergangenen paar Rennen waren nicht einfach, aber die letzten Rennen in dieser Saison sind auf ganz anderen Strecken. Ich bin gespannt, was für uns möglich sein wird», hielt Espargaró fest. «Wenn man sich die Vorhersagen anschaut, kann alles passieren.» Sein bestes Ergebnis auf Phillip Island holte sich der Spanier in der Saison 2015, als er mit der Yamaha des Tech3-Teams auf Position 5 fuhr.

MotoGP-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1.Quartararo 219 Punkte. 2. Bagnaia 217. 3. Aleix Espargaró 199. 4. Bastianini 180. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 154. 7. Zarco 151. 8. Oliveira 131. 9. Martin 127. 10. Viñales 122. 11. Rins 112. 12. Marini 101. 13. Marc Márquez 84. 14. Bezzecchi 80. 15. Mir 77. 16. Alex Márquez 50. 17. Pol Espargaró 49. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 391 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 235. 3. Yamaha 224. 4. KTM 206. 5. Suzuki 138. 6. Honda 124.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 396 Punkte. 2. Aprilia Racing 321. 3. Red Bull KTM Factory 285. 4. Prima Pramac Racing 278. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 203. 7. Suzuki Ecstar 189. 8. Mooney VR46 Racing 181. 9. Repsol Honda 135. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 28. 12. Tech3 KTM Factory 18.