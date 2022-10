Remy Gardner (KTM/15.) happy: Burnouts für die Fans

Tech3-KTM-Fahrer Remy Gardner holte sich bei seinem Heimrennen auf Phillip Island am Sonntag einen WM-Punkt. Nach dem 18. MotoGP-Saisonrennen war der Rookie glücklich mit seiner Leistung.

Neben Jack Miller (Ducati) hatten die australischen Fans am vergangenen Wochenende auf Phillip Island einen weiteren heimischen MotoGP-Piloten am Start. Remy Gardner, der im vergangenen Jahr die Moto2-Weltmeisterschaft gewann, zeigte am Sonntag ein beherztes Rennen, das ihm am Ende einen WM-Punkt brachte.

Der KTM-Fahrer liegt in der Gesamtwertung zwei Rennen vor dem vorläufigen Ende seiner MotoGP-Laufbahn (Gardner wechselt 2023 zu Yamaha in die Superbike-WM) mit zehn Punkten auf Platz 23. «Es hat Spaß gemacht, ich hatte ein cooles Rennen. Erstmals konnte ich den Führenden nach der zweiten Runde im Rennen noch sehen», freute sich Gardner im Interview. «In den ersten 13 oder 14 Runden war ich wirklich nah an der Spitze dran. Ich habe mich gut gefühlt und hart gepusht. Es ging auch gut vorwärts, ich konnte einige Plätze gutmachen, aber dann ließ der Reifen stark nach.»

«Ich habe weiterhin alles gegeben, aber es war nicht mehr möglich. Wir haben dann einige Zeit und ein paar Positionen verloren, doch trotzdem war es gut. Ich hatte schöne Kämpfe», betonte der 24-Jährige.

Gardner hatte Spaß in seinem Heim-GP. «Mein Start war nicht unglaublich, aber ich bin gut weggekommen, hatte kaum Wheelies. In den ersten Kurven verlief es ziemlich hektisch, denn kaum jemand fand seinen Platz. In den ersten fünf Runden konnte ich sehr viele Jungs überholen, ich fühlte mich wirklich stark», so der KTM-Fahrer. «Ich habe ab der zehnten Runde versucht, den Reifen etwas mehr zu schonen, aber es scheint, als wäre es nicht genug gewesen. Ich dachte, der harte Hinterreifen hält länger.»

«Einen Moment war ich sogar Zehnter im Rennen, das war super. Das Rennen ging so schnell vorbei, ich wusste nicht mal, dass wir die letzte Runde hatten. Ich habe Maverick in Problemen vor mir gesehen, also habe ich versucht, ihn einzuholen. Das hat funktioniert, ich habe bis zur Zielflagge hart gekämpft», freute er sich.

«Nach dem Rennen habe ich versucht, allen Fans etwas zurückzugeben. Ich wollte jedem winken und habe auch den ein oder anderen Burnout erledigt», so Gardner. «Ich hoffe, die Fans haben es genau so genossen wie ich.»

Pedro Acosta zog nach seinem zweiten Platz im Moto2-Rennen ein Shirt mit der Nummer 87 über. Er wollte Remy Gardner damit ehren. Gardner fand diese Aktion ziemlich cool. «Ich wusste das gar nicht. Ich wollte mich für das MotoGP-Rennen fertig machen, aber meine Freundin sagte zu mir, warte, wir müssen noch Pedro in der Boxengasse begrüßen. Als wir am Boxeneingang standen, sah ich ihn mit meinem T-Shirt kommen. Das hat mich beeindruckt. Ich bin mir sicher, die australischen Fans liebten es ebenfalls.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.