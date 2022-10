Zeitplan Sepang-GP: Wer siegt beim Malaysia-Comeback?

Am kommenden Wochenende steht bereits der vorletzte Lauf zur MotoGP-Weltmeisterschaft 2022 auf dem Plan: In Sepang starten die GP-Asse erstmals seit 2019 zu einem Rennen – kann Pecco Bagnaia (Ducati) den Sack zu machen?

Einen Motorrad-GP in Malaysia gibt es bereits seit der Saison 1991. Damals wurde das Rennen noch in Shah Alam ausgetragen – bis 1997. Nachdem auch in Johor ein Jahr später einen Grand Prix veranstaltet wurde, debütierte die Motorrad-Weltmeisterschaft 1999 erstmals in Sepang. Bis 2019 wurde jedes Jahr ein GP auf dem Sepang Circuit ausgetragen, bis die Corona-Pandemie das Rennen zwei Jahre lang unmöglich machte.

In diesem Jahr erfolgt das Comeback im Rennkalender der MotoGP-WM. Der Malaysia-GP wird das vorletzte Rennen der laufenden Saison sein und Ducati-Ass Francesco Bagnaia kommt als Führender der Gesamtwertung zur 5,5 km langen Strecke mit fünf Links- und zehn Rechtskurven.

Der Italiener übernahm mit Platz 3 auf Phillip Island die Spitzenposition von Fabio Quartararo (Yamaha), der beim Australien-GP mit einem Sturz ausschied. Der Franzose liegt bei noch maximal 50 zu vergebenen Zählern 14 Punkte zurück. Aprilia-Pilot Aleix Espargaró hat mit 27 Punkten Rückstand nur noch Außenseiterchancen auf die MotoGP-Krone.

In der Moto2-Klasse ist der WM-Kampf weiterhin völlig offen. Ai Ogura übernahm nach dem Aussetzer von Augusto Fernández am Sonntag im Rennen auf Phillip Island mit 3,5 Zählern die Gesamtführung. Wird Ogura bereits in Sepang die entscheidenden Punkte holen? Aron Canet liegt auf Rang 3 50 Zähler zurück und wäre aufgrund der fehlenden Siege auch bei Punktgleichheit chancenlos auf die Meisterschaft.

In der kleinsten GP-Klasse, der Moto3, ist seit dem GP in «Down Under» alles klar. Izan Guevara gewann mit seiner GASGAS vom Team Aspar seinen ersten WM-Titel. Sergio Garcia (GASGAS) und Dennis Foggia (Honda) kämpfen nur noch um den Vizetitel. Vor dem GP in Malaysia liegen sie zwei Punkte auseinander.

Zeitplan Malaysia-GP 2022 (MESZ):

Freitag, 21. Oktober

03:00-03:40 Uhr: Moto3, FP1

03:55-04:35 Uhr: Moto2, FP1

04:50-05:35 Uhr: MotoGP, FP1



07:15-07:55 Uhr: Moto3, FP2

08:10-08:50 Uhr: Moto2, FP2

09:05-09:50 Uhr: MotoGP, FP2



Samstag, 22. Oktober

03:00-03:40 Uhr: Moto3, FP3

03:55-04:35 Uhr: Moto2, FP3

04:50-05:35 Uhr: MotoGP, FP3



06:35-06:50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

07:00-07:15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

07:30-07:45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

07:55-08:10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

08:25-08:55 Uhr: MotoGP, FP4

09:05-09:20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

09:30-09:45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 23. Oktober

04:00-04:10 Uhr: Moto3, Warm-up

04:20-04:30 Uhr: Moto2, Warm-up

04:40-05:00 Uhr: MotoGP, Warm-up



06:00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

07:20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

09:00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)