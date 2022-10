Alex Rins zum Suzuki-Aus: «Ich weiß es auch nicht»

Nach seinem überraschenden GP-Sieg auf Phillip Island steht für Alex Rins wenige Tage später bereits der GP von Malaysia auf dem Plan. Der Spanier ist sehr zuversichtlich, auch was seine Zukunft betrifft.

Suzuki-Werkspilot Alex Rins kommt als Achter der MotoGP-Weltmeisterschaft zum vorletzten Rennen der Saison nach Sepang. Auf dem Sepang International Circuit waren die GP-Asse bereits im Februar zum Testen, jetzt geht es an diesem Wochenende in den Grand Prix von Malaysia. Rins kommt nach seinem Sieg in Australien mit viel Aufwind nach Sepang.

Wie oft hat sich Rins das Rennen aus Phillip Island noch angesehen und gibt es ihm und Suzuki einen Schub? «Wir haben das Rennen drei oder vier Mal angeschaut mit dem Team, als wir auf den Flieger gewartet haben. Es war so schön, ein ikonisches Rennen. Es war der zweitengste Top-10-Zieleinlauf, das war unglaublich. Aber ich habe schnell wieder an den Sepang-GP gedacht», gab Rins zu. «Ich habe sehr gute Erinnerungen aus den letzten Jahren an diese Strecke. 2018, 2019 und auch im Winter hatten wir hier einen guten Test, beidem wir uns ein gutes Set-up erarbeiten konnten. Seit Februar haben wir einige neue Teile am Bike etabliert, sie sollten uns helfen, die Pace zu verbessern.»

Wie geht der Suzuki-Fahrer an das vorletzte Rennen mit der GSX-RR heran? «Das Ziel in jedem Rennen ist es, um das Podium zu kämpfen. Wir haben das Level, wir haben das Bike dazu, also legen wir los», strotzte er voll Selbstvertrauen. «Aber alles kann sich verändern, auch das Wetter wird entscheidend sein. Für Sonntag haben sie beim Rennen zwischen 2 und 4 Uhr Regen gemeldet. Wir legen am Freitag los, werden alles geben und schauen dann, wie unsere Chancen stehen.»

Im kommenden Jahr fährt Rins auf einer Honda im LCR-Team in der MotoGP. Wie konkurrenzfähig sieht der 26-Jährige die RC213V? «Honda hat die Saison sehr stark begonnen, Pol war auf dem Podium und super schnell. Auch im Wintertest war er beeindruckend unterwegs. Seitdem Marc zurück ist, fährt er mit einigen neuen Teilen, die die anderen Fahrer nicht haben, ich habe das Bike ganz gut gesehen. Natürlich müssen sie sich noch etwas verbessern, aber im Rennen auf Phillip Island, als er vor mir unterwegs war, sah ich, dass das Bike gut zu steuern war. Wir werden sehen», so der Spanier am Donnerstag.

Wird Pecco Bagnaia den WM-Titel schon in Malaysia holen? Alex Rins dazu: «Klar, er hat die erste Chance, den Titel in Malaysia zu gewinnen. Es wird schwierig für Fabio und Aleix, denn im Winter waren die Ducati-Jungs hier sehr schnell. Aber ich hoffe, der Kampf geht noch bis Valencia, das ist dann aufregender. Es ist der letzte GP, der letzte in Spanien – ich würde bis Valencia warten.»

Versteht Rins, warum Suzuki aus der MotoGP aussteigt? «Nein, nicht wirklich. Ich habe sie das gefragt, als sie es verkündeten. Doch sie konnten mir es nicht genau sagen. Bei einigen Rennen war ich mit Toshihiro Suzuki, dem Präsidenten zusammen, doch ich habe ihn nicht direkt danach gefragt. In Misano hatten wir alle zusammen ein Abendessen. Ich kann euch sagen, dass er selbst sehr von der Entscheidung betroffen war. Ich weiß den Grund auch nicht», betonte Rins. «Aber ich weiß, Suzuki wird im nächsten Jahr nicht mehr in der Meisterschaft vertreten sein.»

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.