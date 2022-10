Maverick Viñales (Aprilia): «Das war unsere Stärke»

Aprilia erlebte einen schwierigen ersten Arbeitstag in Malaysia. Wie Aleix Espargaró hatte auch Maverick Viñales große Probleme mit seiner RS-GP. Woran es lag, versuchte er im Interview zu schildern.

Nach dem frustrierenden Wochenende auf Phillip Island ging es für Maverick Viñales am Freitag beim GP von Malaysia nicht vorwärts. Der Aprilia-Werksfahrer landete im Trockenen nur auf Position 19. Als es am Nachmittag regnete und die Strecke feucht war, fand sich Viñales auf Platz 6 wieder, obwohl er am Ende nicht auf Slicks wechselte.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärte der Spanier, wo die Probleme mit seiner RS-GP liegen. «Der Tag lief ziemlich ähnlich wie zuletzt in Phillip Island. Mehr oder weniger wie die letzten vier Wochenenden, denn wir haben sehr, sehr große Probleme mit dem Grip am Hinterrad», so Viñales. «Wir haben keine Traktion, irgendwie haben wir diese seit der Saisonmitte verloren. Es war unser stärkster Punkt.»

«Wir versuchen zu verstehen, warum das so ist. Dafür haben wir verschiedene Set-ups getestet», schilderte der 27-Jährige, der 2019 mit Yamaha die letzte Ausgabe des GP von Malaysia gewann. Außerdem triumphierte er 2014 auf Kalex in der Moto2-Klasse und 2011 in der 125er-Kategorie auf Aprilia. Er fuhr fort: «Wir haben auch das Gewicht verlagert, denn wir wollten Daten sammeln, damit wir am restlichen Wochenende besser klarkommen.»

Wo liegen die Probleme? «Ich verliere am Kurveneingang sehr viel Zeit, es fühlte sich an, als würde ich auf Eis fahren. Auch in der Kurve und besonders am Ausgang der Kurve habe ich Probleme. Du öffnest das Gas und kommst nicht vorwärts», ärgerte sich Viñales.

«Wir müssen es verstehen, vielleicht lag es auch am ersten Reifen im FP1. Vielleicht liegt es daran, wie wir die Reifen belasten», wunderte sich der Spanier. «Aleix hat ebenfalls Probleme. Das Wochenende ist noch lang, aber gerade bei diesem Rennen kommt es darauf an, vorne zu starten.»

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168