Darryn Binder: In einer Runde zwölf Plätze gutgemacht

Ein Sturz im MotoGP-Rennen in Malaysia zerstörte alle Hoffnungen von Darryn Binder auf ein starkes Ergebnis. Dabei hatte sich der Yamaha-Fahrer nach einem Blitzstart gut platziert.

Darryn Binder hatte sich beim GP auf Phillip Island über Position 14 gefreut, denn erstmals nach dem MotoGP-Wochenende in Barcelona konnte der Südafrikaner WM-Zähler einheimsen. Der Yamaha-Pilot aus dem Team WithU RNF kam entsprechend motiviert nach Malaysia, wo er im Februar bereits bei den Testfahrten erste Erfahrungen sammeln konnte.

Nach einem Sturz im Qualifying musste Darryn Binder das Rennen auf dem Sepang International Circuit von Startplatz 24 aufnehmen. Doch der Start gelang dem MotoGP-Rookie hervorragend. Nach einer Runde fand sich der jüngere Bruder von KTM-Werksfahrer Brad Binder auf Platz 12 wieder, in Runde 3 übernahm er sogar Rang 11. Doch bis zur zehnten Runde auf dem 5,5 km langen Kurs fiel Darryn auf Platz 16 zurück, dann stürzte er.

«Ein sehr unglückliches Ende nach einem sehr guten Beginn», fasste der Yamaha-Fahrer letztendlich zusammen. «Ich bin leider in der elften Runde in Kurve 5 gestürzt. Dabei habe ich nichts anders gemacht, ich bin normal in die Kurve eingebogen, hatte einen leichten Slide, wie immer. Auch Di Giannantonio fuhr so durch die Kurve, wirklich nichts Unnormales. Sehr komisch, ich hatte den Sturz nicht erwartet.»

Die Anfangsphase des vorletzten Rennens der Saison hatte es in sich. «Ich hatte einen ganz verrückten Start, denn ich habe zwölf Plätze in der ersten Runde gut gemacht. Das war cool, auch wenn ich natürlich nicht die Pace hatte, um dort mitzufahren. Jack und Miguel kamen dann an mir vorbei, sie waren natürlich schneller, denn ich war nicht auf demselben Level unterwegs. Trotzdem habe ich alles versucht, um meine Zeichen zu setzen, ich wollte möglichst konstant dabei sein», so Binder. «Doch leider bin ich dann runtergefallen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Sepang © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchhi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Bastianini und Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Bastianini, Bagnaia, Quartararo © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Die Front war sehr stabil in den schnellen Kurven. Die größten Probleme hatte ich auf der Bremse vor den engen Kurven. Ich glaube, nicht nur bei mir war das der Fall, denn viele Fahrer verbremsten sich in den Kurven 1, 9 und 15. Sehr viele Jungs hatten dort Schwierigkeiten, aber in den schnellen Kurven fühlte ich mich sehr gut. Vielleicht habe ich beim Sturz zu viel gewollt», gab der 24-Jährige im Interview zu.

«Mit der Yamaha versuchst du überall Zeit herauszuholen, denn du verlierst viel auf den Geraden», betonte der WM-22. «Es war ein raues und hartes Wochenende, ich bin froh, dass ich okay bin. Nun bin ich bereit für Valencia.»

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.