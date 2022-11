Marini über Peccos Titelchance: «Jeder liebt Italien»

Luca Marini möchte seine zweite MotoGP-Saison am Wochenende mit einem starken Ergebnis abschließen. Der Ducati-Pilot mag die Strecke zwar nicht besonders, aber er glaubt an eine Steigerung.

Luca Marini musste beim letzten MotoGP-Rennen in Sepang bereits nach einer Runde das Rennen aufgeben, weil das Front-Start-Device an seiner Ducati GP22 nicht mitspielte. Dennoch steht der Bruder von Valentino Rossi nach 19 Rennen mit 111 Punkten auf WM-Platz 13 – er konnte in diesem Jahr neun Top-10-Ergebnisse einfahren.

Beim Saisonfinale auf dem Circuit Ricardo Tormo kann er noch Boden gut machen, wenn er sich im Rennen ein starkes Ergebnis sichert. «Valencia gehört nicht zu meinen Lieblingsstrecken und ich habe noch keine fantastischen Ergebnisse hier erzielt – auch nicht in der Moto2-Klasse», betonte Marini am Donnerstag. «Aber in diesem Jahr habe ich mich stark verbessert, auch auf den schlechteren Strecken, wie zum Beispiel in Aragón. Warum sollten wir also nicht auch versuchen, hier besser zu werden?

«Über Positionen zu sprechen ist schwierig, weil die Abstände auf dieser Strecke sehr eng sind. Ich glaube, in diesem Jahr wird es sogar noch knapper. Es ist unmöglich, etwas vorauszusagen, aber es wäre wichtig, direkt in Q2 zu gelangen und vorne zu starten, um ein gutes Rennen zu erledigen», weiß der 25-Jährige. «Die Strecke ist klein, das Überholen umso schwieriger. Der Fokus liegt also voll auf dem Qualifying. Das Wetter wird gut werden, deshalb können wir sicherlich eine großartige Show zeigen.»

Wo sieht Marini im Rennen am Sonntag die besten Überholchancen? «Überholen kannst du mit gutem Speed am einfachsten in Kurve 1, aber auch die zweite Kurve bietet gute Möglichkeiten. In Kurve 4 kann man etwas riskieren, bei Turn 6 muss man allerdings aufpassen, denn dort stürzt man leicht», sagte der Italiener im Interview. «In der letzten Kurve kann man ebenfalls leicht Fehler machen.»

Pecco Bagnaia kann mit Ducati am Sonntag den WM-Titel gewinnen. Wie stuft er diese Möglichkeit ein? Es wäre der erste Titel für Ducati seit Casey Stoner 2007 und der erste für einen italienischen Fahrer seit Valentino Rossi 2009. «Es ist sehr wichtig für uns, für die italienischen Marken und die Leute. Auch für den Sport generell, denn jeder liebt Italien», antwortete Marini mit einem Grinsen im Gesicht. «Es ist gut für uns, wenn ein italienischer Fahrer auf einem italienischen Motorrad gewinnt. Warten wir Sonntag ab. Auch für die VR46-Akademie ist es ein sehr guter Moment.»

Wie fühlt sich sein Akademie-Kollegen und Freund Pecco Bagnaia vor dem großen Finale? «Pecco ist ruhig. Es ist ein anstrengendes Wochenende für ihn, er hat viel zu tun. Er muss über vieles nachdenken, aber der Vorsprung auf Fabio ist so groß, dass er beruhigt bleiben kann», schätzt der Ducati-Pilot die Situation ein. «Er muss nur das Rennen beenden. Es ist kein Kampf um jeden Punkt, der darüber entscheidet, ob du verlierst oder gewinnst. Er weiß, wie er das Wochenende angehen kann. Pecco verdient den Titel zu 100 Prozent, denn er war sehr stark in diesem Jahr.»

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.