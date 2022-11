Alex Rins (1./Suzuki): «Habe geheult wie verrückt»

Suzuki hat zum Abschluss ihrer MotoGP-Zeit einen weiteren MotoGP-Erfolg gefeiert. Alex Rins schenkte dem japanischen Hersteller beim Saisonfinale in Valencia einen finalen Sieg, der bei ihm gemischte Gefühle hinterließ.

Wer hätte das gedacht? Suzuki gewinnt auf der Abschlusstournee den finalen Grand Prix. Alex Rins zeigte mit einem lupenreinen Start-und-Ziel-Sieg, wozu das Paket im Stande ist. Für den Spanier war es der zweite Saisonsieg, der fünfte MotoGP-Erfolg seiner Karriere. Seit der Rückkehr in die MotoGP-Klasse 2015 konnte der Hersteller aus Hamamatsu insgesamt sieben Erfolge feiern, die Krönung war der WM-Titel 2020 mit Joan Mir.

Nach dem Rennen war Alex Rins beinahe sprachlos. «Es war wirklich der Wahnsinn. Während des gesamten Wochenendes habe ich versucht, ruhig zu bleiben und keine Emotionen zu zeigen. Aber in der Startaufstellung, als ich mich von allen Teammitgliedern verabschiedet habe, habe ich geweint. Ich habe geheult wie verrückt, denn es waren sechs sehr schöne Jahre», so der 26-Jährige.

«Ich sagte mir dann: ‚Hör auf zu weinen, Alex. Du hast noch ein Rennen vor dir.‘ Ich habe dann versucht, mich wieder zu konzentrieren und am Ende wurde es einfach ein unglaublicher Lauf. Von Startplatz 5 direkt in der ersten Kurve in Führung zu gehen, war schon sehr stark», betonte Rins, der am Ende auf WM-Platz 7 landete.

«Es war nicht einfach, dieses Rennen zu steuern, denn ich führte im ganzen Rennen und die anderen Fahrer waren immer nur 0,5 oder 0,7 Sekunden hinter mir. Es war sehr wichtig, keinen Fehler zu machen», stellte der Suzuki-Star klar. «Am Ende haben wir es geschafft, ich bin überglücklich und sehr stolz. Ich verdiene diesen Sieg, Suzuki verdient diesen Sieg und die ganzen Fans verdienen es am meisten.»

Rins, der am Dienstag bereits auf der Honda des LCR-Teams sitzen wird, fügte hinzu: «Mit diesem Erfolg haben wir der Welt gezeigt, dass Suzuki immer noch gewinnen kann. Am Ende ist es deren Entscheidung aufzuhören und ich akzeptiere das. Ich habe alles getan, was in meinen Händen lag», sagte er im Interview.

Am Ende hatte Rins allerdings noch eine Message an die Suzuki-Verantwortlichen: «Die Emotionen sind gemischt. Dieses Projekt hat weiterhin großes Potenzial, aber das Einzige, was ich tun kann? Sie zu fragen, ob sie mir dieses Bike jetzt geben. Ich habe gewonnen Leute, ich verdiene es.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.