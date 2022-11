Valencia-Test, 13h: Aprilia-Doppelführung, Rins 21.

Maverick Viñales legte zu Beginn der MotoGP-Tests in Valencia die schnellsten Rundenzeiten vor, Teamkollege Aleix Espargaró verfolgte ihn. Schwieriger Beginn für die Ex-Suzuki-Fahrer Joan Mir und Alex Rins bei Honda.

Nach dem GP-Finale am Sonntag auf dem Circuit Ricardo Tormo ging es für die MotoGP-Piloten am Dienstag in Valencia bereits in die nächste Runde. Der erste Wintertest der «premier class» stand auf dem Programm und er hatte eine Menge Debüts zu bieten.

Miguel Oliveira und Raúl Fernández stiegen erstmals auf die Aprilia-Bikes des RNF-Teams, Pol Espargaró und Augusto Fernández fuhren ihre ersten Runden auf der GASGAS vom Tech3-Team, Jack Miller war bei Red Bull-KTM mit den ersten Versuchen auf der RC16 beschäftigt und Enea Bastianini fuhr mit der Werks-Ducati gleich einige Runden.

Auch Alex Márquez (Gresini Ducati), sowie die beiden ehemaligen Suzuki-Fahrer Alex Rins (LCR Honda) und Joan Mir (Repsol Honda) waren bei ihren neuen Teams und auf den für sie neuen Fabrikaten auf der 4,005 km langen Strecke unterwegs.

Nachdem Ducati-Tester Michele Pirro am Morgen mit den Desmosedici-Bikes einen Shakedown-Test absolviert hatte, ging es auch für die anderen Fahrer auf die Strecke. Der Test läuft von 9.30 bis 17.30 Uhr und Joan Mir fuhr nach 20 Minuten erstmals mit der Honda RC213V auf die Strecke.

Um 13 Uhr führte der spanische Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales die Zeitenliste an. Der WM-Elfte hatte eine Bestzeit von 1:30,325 min gefahren, womit er nur etwas mehr als drei Zehntel hinter seiner schnellsten Runde des Qualifyings vom Samstag lag, als er sich Startplatz 6 für den Valencia-GP sicherte.

Hinter Viñales platzierte sich Teamkollege Aleix Espargaró (+ 0,073 sec) auf Platz 2 und Valencia-GP-Polesetter Jorge Martin (+ 0,251 sec/Pramac Ducati) auf Position 3. Enea Bastianini brachte die Ducati des Werksteams auf Rang 4, Fünfter war Luca Marini aus dem Mooney VR46 Racing Team.

Honda-Star Marc Márquez, der am Sonntag im Rennen gestürzt war, lag auf Position 7 mit einem Rückstand von 0,351 Sekunden auf Viñales. Sein neuer Teamkollege verlor auf Rang 18 bereits mehr als 1,2 Sekunden auf den Schnellsten.

Miguel Oliveira überraschte bereits am Morgen mit seinem Speed auf der Aprilia RS-GP. Der Portugiese steht um 13 Uhr auf Position 9 (+ 0,611 Sekunden). Brad Binder (KTM) lag noch vor Vizeweltmeister Fabio Quartararo auf Platz 10, Weltmeister Pecco Bagnaia belegte den 14. Platz.

Jack Miller fand sich nach 3,5 Stunden auf der KTM auf dem 19. Platz wieder, direkt vor Raúl Fernández und Alex Rins. Rins, der am Sonntag den GP mit der Suzuki GSX-RR dominierte, fand sich also auf der Honda zunächst sehr weit hinten wieder. Moto2-Weltmeister Augusto Fernández fuhr auf Position 23 mit einem Rückstand von 2,6 Sekunden auf Viñales. Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi verzeichnete um 12.20 Uhr einen Sturz, er blieb aber unverletzt.

Valencia-Test, MotoGP, Stand um 13 Uhr (8.11.):

1. Viñales, Aprilia, 1:30,325 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,073 sec

3. Martin, Ducati, + 0,251

4. Bastianini, Ducati, + 0,267

5. Marini, Ducati, + 0,288

6. Zarco, Ducati, + 0,301

7. Marc Márquez, Honda, + 0,351

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,489

9. Oliveira, Aprilia, + 0,611

10. Brad Binder, KTM, + 0,759

11. Quartararo, Yamaha, + 0,762

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,815

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,858

14. Bagnaia, Ducati, + 0,932

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,964

16. Di Giannantonio, Ducati, + 0,989

17. Nakagami, Honda, + 1,044

18. Mir, Honda, + 1,235

19. Miller, KTM, + 1,313

20. Raul Fernandez, Aprilia, + 1,313

21. Rins, Honda, + 1,645

22. Pirro, Ducati, + 2,480

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,603