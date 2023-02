Alex Márquez: «Wusste nie, was als nächstes passiert»

Alex Márquez schwärmte am ersten Testtag der MotoGP in Malaysia von seiner neuen Gresini-Ducati. Nach Platz 9 gab der Spanier zudem interessante Einblicke in die Unterschiede zwischen der Honda und der Ducati.

«Der Tag war besser als der erste Test in Valencia. Auch wenn ich noch viele Dinge verbessern und verstehen muss, war es ein positiver Tag», lautete das Fazit von Gresini-Ducati-Neuling Alex Márquez am Freitag des Sepang-MotoGP-Tests.

Der Spanier legte auf dem Sepang International Circuit 53 gezeitete Runden zurück, seine schnellste Marke von 1:59,036 min ließ ihn mit 0,566 sec Rückstand hinter Markenkollege Marco Bezzecchi auf Rang 9 landen. Damit platzierte er sich direkt hinter seinem neuen Teamkollegen bei Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio. Trotz dieses Ergebnisses stapelte der 26-Jährige tief: «Ich will nicht zu enthusiastisch sein, denn es ist erst der erste Tag und viele Dinge können noch schief gehen. Aber es ist gut, den Tag mit einem guten Gefühl abzuschließen.»

Márquez stehen in Malaysia noch zwei weitere Testtage zur Verfügung, in denen er die Desmosedici GP22 weiter kennenlernen kann. Der Moto2-Weltmeister von 2019 weiß, woran er in dieser Zeit noch arbeiten muss. «Ich muss mich vor allem im Rennrhythmus verbessern und lernen, wie ich ans Gas gehen kann und an welchen Stellen es sinnvoll ist zu sliden. Im Vergleich zur Honda verhält sich die Ducati in den Bremsphasen etwas anders, auch daran muss ich noch arbeiten. Aber meine Zeit auf eine Runde ist ordentlich, da mein Gefühl für das Bike sehr gut ist. Die Ducati gibt dem Fahrer viel Feedback, das ist äußerst positiv.»

Der letztjährige Honda-Pilot erklärte zudem, was ihm an seinem neuen Arbeitsgerät besonders gut gefällt: «Auf der Honda wusste man nie genau, was als nächstes passiert, da sie dem Fahrer keine Rückmeldung gibt. Du wusstest nicht, ob du im nächsten Moment in der Kurve abfliegst oder nicht. Mit der Ducati kannst du das Limit kontrolliert ausloten, da du dich auf dem Bike sehr sicher fühlst.»

Ergebnis IRTA-MotoGP-Test Sepang, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)