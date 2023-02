Marco Bezzecchi: «Andere Fahrer interessieren nicht»

Marco Bezzecchi beendete den ersten Tag des MotoGP-Tests in Sepang zwar als Schnellster, dennoch stapelte der Italiener des Mooney VR46 Racing Teams tief. Sein erstes Fazit zur Ducati Desmosedici GP22 fiel positiv aus.

Nach einer starken MotoGP-Debüt-Saison 2022, die er als WM-14. beendete hatte, steigt Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi in diesem Jahr von der Desmosedici GP21 auf Bagnaias Weltmeister-GP22 um. «Der Unterschied ist nicht allzu groß, aber es gibt einige Stellen, an denen man das Potenzial des Motorrades gut nutzen kann», schilderte Bezzecchi nach den ersten Runden auf dem Sepang International Circuit seine Eindrücke von der GP22. Der Italiener gewöhnte sich schnell an sein neues Arbeitsgerät und brannte am ersten Tag des offiziellen MotoGP-Tests die Bestzeit in den malaysischen Asphalt. Mit 1:58,470 min war der Fahrer des Mooney VR46 Racing Teams 0,130 sec schneller als der Zweitplatzierte Maverick Viñales (Aprilia). Damit führte Bezzecchi eine regelrechte Ducati-Armada an, denn unter den Top-10 fanden sich am Freitag sieben Ducati-Asse.

Zum Vergleich: Beim Malaysia-GP 2022 stürmte Jorge Martin in 1:57,790 min auf die Pole-Position. Der Rundenrekord aus dem MotoGP-Rennen, ebenfalls von Martin, ist eine 1:59,634 min. Trotz der schnellsten Zeit übte sich «Bez» in Zurückhaltung: «Für dein eigenes Gefühl ist es schön, den Tag als Schnellster zu beenden. Aber es ist nur ein Test, daher bedeutet das nicht allzu viel. Es war nur der erste Tag, weshalb wir ruhig und konzentriert bleiben müssen, da uns eine lange Saison bevorsteht.»

Während die Werksfahrer zu Saisonbeginn 2022 mit der GP22, dem damals aktuellen Ducati-Modell, einige Anpassungsschwierigkeiten hatten, legte Enea Bastianini mit dem Vorjahresmodell, der GP21, einen Raketenstart hin und feierte in den ersten vier Rennen zwei Siege. Auf die Frage, ob Bezzecchi 2023 bei sich an ein ähnliches Szenario wie bei Bastianini glaubt, antwortete der 24-Jährige gelassen: «Es ist schwierig, nach nur 50 Runden eine Prognose abzugeben. Ich hoffe natürlich, gut in die Saison zu starten, aber mich interessieren die anderen Fahrer vor mir nicht. Natürlich sind alle Piloten sehr stark, weshalb es nicht leicht werden wird.»

Ergebnis IRTA-MotoGP-Test Sepang, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)