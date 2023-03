Luca Marini: Ducati-Werksteam hat diese Arbeit nicht

Nach der Test-Bestzeit in Valencia und Sepang will Luca Marini auch beim Portimão-Test der Schnellste sein. Der Mooney-VR46-Ducati-Fahrer erklärte, welche Arbeiten vor dem Saisonstart noch erledigt werden müssen.

In Sachen Vorsaison-Tests hat Luca Marini bislang eine weiße Weste vorzuweisen. Denn das Ducati-Ass des Mooney VR46 Racing Teams hatte sowohl im November in Valencia als auch im Februar in Sepang die Test-Bestzeit aufgestellt. Am 11. und 12. März wird sich zeigen, ob der Italiener auch beim finalen Testlauf in Portimão die Nase vorn haben wird.

Um dies zu schaffen, hat Marini auf dem Autodromo Internacional do Algarve zwei vollgepackte Trainingstage vor sich. Dabei müssen er und Teamkollege Marco Bezzecchi eine Arbeit verrichten, die dem Ducati-Werksteam erspart bleibt: «In den ersten beiden Stunden werden wir einige Teile wie die Bremsbeläge einfahren, die wir dann für den Rest der Saison als Verschleißteile beiseitelegen. In dem neuen Wochenendformat haben wir nur ein freies Training, um diese Arbeit zu erledigen. Ab dem zweiten Training darfst du für derartige Sachen keine Zeit mehr vergeuden.» Dazu erklärte Marini: «Das Werksteam muss diese Arbeit nicht erledigen, denn dazu haben sie das Test-Team. Aber wir müssen dies für uns selbst vorbereiten.»

Der 25-Jährige fuhr fort: «Danach werden wir die Elektronik abstimmen, denn in diesem Bereich hatte ich im Vorjahr in Portimão Probleme. Anschließend werden wir uns auf das Rennwochenende vorbereiten.»

Zur Erinnerung, beim Portugal-GP 2022 landete der jüngere Bruder von Valentino Rossi auf Platz 12. In seinem dritten Jahr in der Königsklasse strebt Marini nach seinem ersten MotoGP-Podest. Das neue Wochenendformat mit dem Sprintrennen am Samstag gibt dem Italiener eine weitere Gelegenheit, dieses Ziel zu erreichen.