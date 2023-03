Miguel Oliveira (Aprilia): «Großer Kampf um Platz 9»

Der Saisonauftakt in Portimão markiert für Miguel Oliveira nicht nur sein RNF-Aprilia-Debüt, sondern auch seinen Heim-GP. Der Portugiese betonte, dass das Qualifying in diesem Jahr bedeutsamer denn je sein wird.

Nach vier Jahren bei KTM tritt Miguel Oliveira in diesem Jahr für das neue RNF Aprilia Team in der Königsklasse an und wird versuchen, seinen bisherigen fünf MotoGP-Siegen weitere hinzuzufügen. Beim Saisonauftakt in Portimão hat er hierzu gute Chancen. Denn auf seiner Heimstrecke war der Portugiese bereits in der Saison 2020 siegreich und auch im letzten Jahr trumpfte er mit Platz 5 auf. «Ich kenne die Strecke recht gut. Ich war hier in der Vergangenheit schnell. Aber jetzt bin ich auf einem anderen Bike unterwegs, weshalb es wichtig ist, mit der Aprilia hier einige Informationen zu sammeln.»

Bevor am 25. März auf dem Autodromo Internacional do Algarve die Lichter der Startampel erlöschen, haben die MotoGP-Piloten an diesem Wochenende beim finalen Vorsaisontest in Portimão noch einmal die Chance, letzte Vorbereitungen zu treffen. Der 28-Jährige hat für den zweitägigen Test klare Pläne. «Mein Ziel ist es, das Rennwochenende vorzubereiten und weitere Erfahrungen auf der Aprilia zu sammeln. Die Strecke ist komplett anders als in Sepang, das wird uns eine Richtung vorgeben, in die wir das Bike entwickeln müssen.»

Außerdem wird sich Oliveira auf das neue Wochenendformat vorbereiten. «Wir planen sowohl eine Sprint-Simulation als auch eine Simulation des Sonntags-Rennens. Die Bedingungen für den Sprint sind sehr speziell. Wir haben komplett neue Reifen und wenig Kraftstoff im Tank, das wird interessant.»

Im MotoGP-Sprint wird die halbe Anzahl an Punkten vergeben, sodass der Erstplatzierte zwölf Zähler erhält und der Neunte den letzten Punkt einheimst. Der Aprilia-Pilot meint hierzu: «Es wird einen verrückten Kampf um den neunten Platz geben. Das wird sicher nicht leicht. Ich werde meinen Fokus mehr auf das Qualifying legen müssen statt auf den Sprint an sich. Denn wenn du nur aus dem Mittelfeld startest, wird es schwierig werden, überhaupt nur einen Punkt zu holen.»

Die WM-Punktevergabe für den «Sprint» am Samstag

1. Platz: 12

2. Platz: 9

3. Platz: 7

4. Platz: 6

5. Platz: 5

6. Platz: 4

7. Platz: 3

8. Platz: 2

9. Platz: 1

Der Zeitplan für die Motorrad-WM 2023

Freitag:

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3 Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2 Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP Practice 1



13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3 Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2 Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP Practice 2



Samstag:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3 Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2 Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 2



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint



Sonntag:

09:45 – 9:55 Uhr (10 min): MotoGP Warm-up

10.00 Uhr: MotoGP Riders Fan Parade

11.00 Uhr: Moto3-Rennen

12.15 Uhr: Moto2-Rennen

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen