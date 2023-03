Jorge Martin (Ducati/2.): «Wir pushen auch bei Tests»

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin war mit seinem Samstag beim MotoGP-Auftakt in Portimão zufrieden. Die Sicherheitsbedenken einiger Kollegen im Bezug auf den Sprint will er nicht überbewerten.

Im Qualifying sicherte sich Jorge Martin Startplatz 3, am Nachmittag kämpfte er im ersten Sprint bis zum Schluss um den Sieg und musste sich erst in der letzten von zwölf Runden Weltmeister Pecco Bagnaia geschlagen geben.

«Ich bin natürlich glücklich mit der ersten Startreihe und dem Top-3-Ergebnis im Sprint. Mit einem vierten Platz wäre ich aber auch zufrieden gewesen. Es ging heute einmal darum, das Format zu verstehen», gab sich der 25-jährige Madrilene betont gelassen. «Klar ist es schade, den ersten Platz in der letzten Runde zu verlieren, aber ich habe viele Runden angeführt und viel Vertrauen gewonnen, das mir im Vorjahr gefehlt hat. Ich habe das Gefühl, dass ich auf der Bremse wieder stark bin, das ist wichtig. Und ich fühle mich viel besser mit dem Medium-Hinterreifen für morgen, deshalb glaube ich, dass wir im Rennen am Sonntag Chancen haben und für die finale Phase des Rennens eine gute Pace haben können. Ich bin zuversichtlich und hoffe, dass sich die Platzierungen nicht so sehr verändern werden. Ich hoffe, dass ich um den Sieg kämpfen kann.»

Den Sprint-Sieg am Samstag verlor der Pramac-Star erst in der fünften Kurve der letzten Runde. Zum rennentscheidenden Moment erklärte er: «Ich hatte das gesamte Rennen über mit dem harten Vorderreifen Mühe. Ich habe versucht, ein bisschen später zu bremsen, um mich gegen ein mögliches Manöver zu verteidigen, aber ich habe den Fehler gemacht und den Platz verloren.»

Die Meinungen der MotoGP-Stars gingen nach der Sprint-Premiere in Portimão weit auseinander. Bagnaia hatte Spaß, Quartararo dagegen warnte vor der zusätzlichen Gefahr. Wie steht Martin dazu? «Es war das erste Mal, deswegen waren alle ein bisschen nervös. Ich hatte selbst vor dem Rennen das Gefühl, das ich angespannter als normalerweise war», schickte der Spanier voraus. «Vielleicht wollten einige Leute schnell aufholen, aber man muss auch bedenken, dass es im Kampf um Platz 8 oder 9 wegen eines WM-Zählers nicht nötig ist, einen Sturz zu riskieren. Wenn du vorne bist, versuchst du einfach deine Pace zu fahren und gute Punkte zu holen. Ich glaube, dass es Rennen für Rennen entspannter sein wird.»

«Klar pushen wir und geben 100 Prozent, aber das machen wir immer – bei den Tests und am GP-Wochenende, jedes Mal, wenn wir auf die Strecke gehen, versuchen wir unser Bestes», gab der «Martinator» zu bedenken. «Ich hätte erwartet, dass das Sprintrennen schneller sein würde, so schnell waren wir aber gar nicht. Vorne ging es ziemlich geordnet zu.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 1 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 12 Punkte. 2. Martin 9. 3. Marc Márquez 7. 4. Miller 6. 5. Viñales 5. 6. Aleix Espargaró 4. 7. Oliveira 3. 8. Zarco 2. 9. Alex Márquez 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 12 Punkte. 2. Honda 7. 3. KTM 6. 4. Aprilia 5.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 12 Punkte. 2. Prima Pramac 11. 3. Aprilia Racing 9. 4. Repsol Honda 7. 5. Red Bull KTM 6. 6. CryptoDATA RNF 3. 7. Gresini Racing 1.