Miguel Oliveira (Aprilia/8.): Rennpace fehlt noch

Der Aprilia-Werksfahrer musste wegen Verletzungen nach Kollision mit Marc Marquez ein Rennen auslassen – und sieht sich trotz achtbarer Platzierung im Sprint nicht in Topform.

«Alle anderen sind vor zwei Wochen gefahren, ich bin nach drei Wochen erstmals wieder im Sattel, das macht sich einfach bemerkbar», gibt der Portugiese zu, der wegen starker Prellungen und verletzter Sehnen den Argentinien-GP auslassen musste. «Es mangelt mir an Renntempo. Ich muss Kilometer und Runden fahren, dann werde ich wieder zu den anderen aufschliessen.»

Mit dem 8. Platz im Sprintrennen war Oliveira unter diesen Umständen mehr als einverstanden: «Es war wie erwartet ein hartes Rennen, zehn Runden auf dieser Piste sind kein Spaziergang. Der 15. Startplatz war auch keine ideale Ausgangslage, da habe ich doch einige Plätze gutmachen und zwei WM-Punkte holen können. Ich denke, wir haben aus der Situation das Maximum rausgeholt.»

«Wir haben noch Arbeit vor uns im Hinblick auf das Hauptrennen vom Sonntag. Ich fühle mich nicht uneingeschränkt gut auf dem Motorrad. Zu Beginn des Rennens mit neuen Reifen hatte ich keinen Extragrip, ich war in Sturzgefahr und konnte nicht angreifen», so Oliveiras Analyse. «Ich habe es noch schlimmer erwartet, ich bin näher an den anderen Werksfahrern dran, als ich erwartet habe. Das stimmt mich zuversichtlich. Wenn ich morgen ähnlich erfolgreich unterwegs bin, gibt das etliche Punkte mehr. Wenn wir zurück in Europa sind, werde ich einen weiteren Schritt zulegen können.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Martin 29. 7. Brad Binder 27. 8. Miller 26. 9. Rins 22. 10. Morbidelli 21. 11. Aleix Espargaró 18. 12. Quartararo 18. 13. Marini 18. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Oliveira 5. 19. Mir 5. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 83 Punkte. 2. KTM 43. 3. Aprilia 38. 4. Honda 29. 5. Yamaha 27.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 72 Punkte. 2. Prima Pramac 64. 3. Ducati Lenovo 53. 4. Red Bull KTM 53. 5. Aprilia Racing 50. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 29. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 11. CryptoDATA RNF 7.