Aleix Espargaró trotzt der Hitze: «Verrückte Zeiten»

Aleix Espargaró: Platz 1 am Freitag in Jerez

Der MotoGP-Freitag in Jerez endete mit einer Aprilia-Doppelführung. Aleix Espargaró stellte seine RS-GP auf Platz 1, sein Teamkollege Maverick Viñales landete nur knapp dahinter. Doch Aleix bleibt kleinlaut.

Mit einer Rundenzeit von 1:36,708 Minuten fuhr Aleix Espargaró am Freitag auf dem Circuit de Jerez in Spanien auf den ersten Platz der kombinierten Zeitenloste. Der MotoGP-Routinier setzte sich gegen seinen Teamkollegen Maverick Viñales um zwei Tausendstel durch. Zum Vergleich, Bagnaias All-Time-Lap-Record aus dem Vorjahr steht bei 1:36,170 min.

Espargaró, der nach drei Rennwochenenden auf WM-Platz 13 liegt, erlebte somit einen starken Beginn beim Spanien-GP. Aber die Bedingungen waren mit Asphalttemperaturen von über 50 Grad sehr herausfordernd. «Die Traktion ist gut, wenn es so warm ist. Der Motor dreht etwas besser als vorher, deshalb haben wir an einigen Stellen etwas Luft nach oben», so der Spanier. «Das Motorrad ist sehr gut auf dieser Strecke und ich mag es, wenn es warm und rutschig ist. Mein Fahrstil erlaubt es mir, bereits etwas früher ans Gas zu gehen, als andere.»

Der Aprilia-Werksfahrer weiter: «Wir waren letztes Jahr schnell in Jerez und ich habe generell das Gefühl, dass wir in dieser Saison stärker sind als im letzten Jahr. Es wäre also gut, wenn wir das dieses Wochenende bestätigen könnten. Das Bike ist bei der Aerodynamik, beim Einlenken aber auch auf der Bremse besser. Dennoch müssen wir weiter daran arbeiten, wir haben schon ein paar Ideen, um das Bike zu verbessern», erklärte der 33-Jährige.

«Mit dem Wind war es am Nachmittag schwierig, im Bereich der hohen 1:38er-Zeiten zu bleiben. Ich war mir sicher, dass ich mich nicht verbessern könnte und dachte, ich müsste in Q1. Aber als wir den weichen Reifen einsetzten, konnte man wirklich verrückte Rundenzeiten fahren, obwohl die Bedingungen sehr schwierig waren.»

Sind Maverick Viñales und Aleix Espargaró nach dem starken Auftakt die Favoriten auf den Sieg? «Es ist erst Freitag», zügelte Aleix die Erwartungen in seiner gewohnt positiven Ausstrahlung. «Klar ist am Samstag bereits der Sprint und wir sind sehr stark auf eine schnelle Runde und auch mit dem Medium-Reifen. Ich konnte nach 20 Runden noch eine 1:38,0 fahren. Selbst mit dem weichen Reifen war ich kaum schneller. Wir sind gut und schnell, aber es gibt so viele talentierte Fahrer, die vorne fahren werden. Es wird keine einfache Aufgabe.»

«Mein Fahrstil ist anders als die meisten anderen. Ich bin in Rechtskurven schneller. Hat eine Rennstrecke also mehr Rechts- als Linkskurven, dann bin ich meistens stärker. In Amerika sind es mehr Linkskurven und ich war deutlich langsamer. In Jerez ist es wirklich nicht schlecht, mein Stil passt gut zum Bike und zur Strecke», weiß der Spanier. «Ich muss also nicht so starke Schräglagen fahren. Der Fahrstil von Raul ist spektakulär, aber er rutscht sehr viel und kämpft mit einigen Problemen, weil er seinen Körper sehr stark neigt.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,062

4. Martin, Ducati, + 0,096

5. Miller, KTM, + 0,127

6. Zarco, Ducati, + 0,188

7. Oliveira, Aprilia, + 0,248

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

9. Nakagami, Honda, + 0,336

10. Marini, Ducati, + 0,345

11. Brad Binder, KTM, + 0,389

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

13. Bagnaia, Ducati, + 0,525

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

15. Rins, Honda, + 0,779

16. Quartararo, Yamaha, + 0,797

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

18. Mir, Honda, + 1,142

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

20. Bradl, Honda, + 1,165

21. Bastianini, Ducati, + 1,277

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,570

23. Folger, KTM, + 1,990

24. Lecuona, Honda, + 2,566

Ergebnis FP1 MotoGP, Jerez (28.04.):

1. Pedrosa, KTM, 1:36,770 min

2. Martin, Ducati, + 0,034 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,274

4. Marini, Ducati, + 0,283

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,320

6. Binder, KTM, + 0,327

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,368

8. Miller, KTM, + 0,492

9. Bagnaia, Ducati, + 0,618

10. Viñales, Aprilia, + 0,619

11. Zarco, Ducati, + 0,662

12. Rins, Honda, + 0,717

13. Oliveira, Aprilia, + 0,863

14. Bezzecchi, Ducati, 0,912

15. Mir, Honda, + 1,080

16. Bradl, Honda, + 1,132

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,285

18. Quartararo, Yamaha, + 1,303

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,334

20. Morbidelli, Yamaha, 1,336

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,508

22. Bastianini, Ducati, + 2,161

23. Folger, KTM, + 2,775

24. Lecuona, Honda, + 3,739