Für 2024: Ködert Yamaha Jorge Martin oder Bezzecchi?

Yamaha erlebt das dritte schwache Jahr von Franco Morbidelli, der von Fabio Quartararo in den Schatten gestellt wird. Deshalb wecken andere Topfahrer das Interesse. Aber wer will schon auf das heutige M1-Paket umsteigen?

Bei den elf MotoGP-Teams könnte es für die Saison 2024 zu einigen überraschenden Änderungen der Fahreraufgebote kommen. Bei den Werksmannschaften von Ducati Lenovo (Bagnaia, Bastianini), Red Bull KTM (Miller, Binder) sowie Aprilia (Aleix Espargaró, Vinãles) sind keine Änderungen geplant. Aber bei Monster Yamaha ist die Zukunft von Franco Morbidelli bisher ungewiss. Yamaha liebäugelt mit Stars wie Jorge Martin und dem WM-Zweiten Marco Bezzecchi.

Jorge Martin könnte «Morbido» ersetzen, denn er kann Pramac-Ducati verlassen, wenn er ein Angebot eines Werksteams bekommt. In Le Mans kündigte der Samstag-Sprint-Sieger Jorge Martin jedoch an, er möchte eine weitere Saison bei Pramac bleiben. Offenbar reizt ihn das aktuelle Yamaha-M1-Package herzlich wenig, das dürfte auch für den WM-Zweiten «Bez» gelten.

Bei Yamaha wird das Interesse an Martin und Bezzecchi nicht bestätigt, denn es müssen auf jeden Fall noch 15 Grand Prix mit Morbidelli absolviert werden.

Das Repsol-Honda-Team hat gültige Verträge mit Marc Márquez und Joan Mir für 2024.

Auf die Gerüchte angesprochen entgegnete Sprint-Sieger Jorge Martin in Le Mans: «Alle Topfahrer sind auf Zwei-Jahres-Verträgen. Jetzt ist es noch früh; ich glaube, da bringt ihr etwas durcheinander.» Er bleibt also auch 2024 bei Pramac? «Ja, ich glaube schon.» Es gibt aber eine Klausel, die ihm den Ausstieg bis Juli ermöglichen würde, falls ein Werksteam wie Yamaha ein Angebot macht? Martin: «Ja, genau, ihr wisst das aber besser als ich.»

So sieht es bei den Kundenteams für 2024 aus:

LCR Honda:

Texas-Sieger Alex Rins wird auch 2024 für die Mannschaft von Lucio Cecchinello fahren. Zu den Gerüchten, HRC könne Rins bei Repsol gegen Joan Mir tauschen, sagt der LCR-Teambesitzer: «Das ist Unsinn. Darüber gibt es keine Diskussion. Das garantiere ich.» Aber Taka Nakagamis Vertrag endet nach der Saison 2023. Er könnte gegen Moto2-Fahrer Ai Ogura getauscht werden. Aber vorher müsste er dort wieder zur Spitze aufschliessen.



GASGAS Factory Racing Tech3:

Pol Espargaró hat einen Vertrag bis Ende 2024. Die Pierer Mobility verfügt über eine Option auf Moto2-Weltmeister Augusto Fernández, der nach Platz 4 in Le Mans eine zweite MotoGP-Saison verdient hat. Motorsport-Direktor Pit Beirer möchte Pedro Acosta ein drittes Jahr in der Moto2 fahren lassen.



Mooney VR46 Ducati:

Der WM-Zweite Marco Bezzecchi und Luca Marini (er ist WM-Sechster) liefern starke Leistungen ab. Aber wenn bei Pramac ein Platz frei wird, könnte «Bez» dort andocken.



Gresini Racing Ducati:

Alex Márquez bringt 1 Million Euro von Estrella Galicia 0,0 mit und geniesst den Support von Ducati. Das Team hat für 2024 eine Option auf den zweifachen Weltmeister und wird sie aller Voraussicht nach einlösen. Fabio «Diggia» Di Giannantonio könnte von Moto2-Favorit Tony Arbolino ersetzt werden.



RNF CryptoDATA Aprilia:

Teamprinzipal Razlan Razali plant auch für 2024 mit Miguel Oliveira und Rául Fernández. Sie stehen aber beide bei Aprilia Racing unter Vertrag und haben fixe Zwei-Jahres-Verträge – mit einer Option auf 2025 und 2026.



Prima Pramac Ducati Racing:

Das Ducati-Management möchte 2024 bei Lenovo und Pramac mit den gleichen Fahrerduos weitermachen. Doch Jorge Martin hat beim Yamaha-Werksteam Begehrlichkeiten geweckt. Zarcos Vertrag läuft Ende 2023 aus. In der gegenwärtigen Form gilt er weiter als Fixstarter. Aber wenn der Franzose in der zweiten Saisonhälfte schwächelt, könnte Bezzecchi seinen Platz übernehmen und Morbidelli zu Mooney VR46 wechseln.

Hier wird erst nach der Sommerpause oder Ende August mehr Klarheit bestehen.

Die MotoGP-Werksteams 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Die Kundenteams 2023

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

CryptoDATA-RNF-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)