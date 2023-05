MotoGP-Stars beim «Goodwood Festival of Speed»

Zur Verkürzung der langen Sommerpause feiern MotoGP-Stars von heute mit Legenden der Vergangenheit im Juli in England beim legendären «Goodwood Festival of Speed» mit den Fans.

Eigentlich hätte der erste Kasachstan-GP auf dem Sokol Racetrack in Almaty vom 7. bis 9. Juli die Sommerpause verkürzen sollte, dieser Grand Prix wurde aber vor rund einem Monat ersatzlos aus dem Kalender der Motorrad-WM 2023 gestrichen. Dadurch ergibt sich eine fünfwöchige Rennpause.

Dennoch steht für eine ganze Reihe MotoGP-Asse im Juli ein Pflichttermin im Kalender: Das «Goodwood Festival of Speed» vom 13. bis 16. Juli. Die traditionsreiche Veranstaltung auf dem Gelände von «Goodwood House», einem Herrenhaus in West Sussex im Süden Englands, lockt seit 1993 viele Legenden des Motorrad- und Automobil-Rennsports und tausende Fans an.

Im Vorjahr sorgte Wayne Rainey mit seiner Rückkehr auf seine Yamaha YZR500 für einen Gänsehautmoment, in diesem Jahr wird das 30-jährige Bestehen der legendären PS-Gartenparty unter anderem mit den MotoGP-Teams von Ducati Lenovo, Red Bull KTM Factory Racing, GASGAS Factory Racing Tech3 und LCR Honda gefeiert.

Dazu gesellen sich viele illustre Namen wie Giacomo Agostini, Mick Doohan, Jorge Lorenzo, Freddie Spencer, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Wayne Gardner, Kenny Roberts jr., Alex Crivillé und Randy Mamola.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta ließ dazu wissen: «Wir sind sehr stolz bekanntzugeben, dass die MotoGP beim Goodwood Festival of Speed gefeiert wird. Es ist eine Ehre für uns, beim 30-Jahr-Jubiläum eine Schlüsselrolle zu spielen und eingeladen zu werden, das Beste unseres Sports zu zeigen und die Bühne mit Ikonen des Speeds zu teilen. Das wird einzigartig und ich möchte mich bei den Teams, Fahrern und Legenden bedanken, die mit Freude zugesagt haben. Wir hoffen, wir können für die Fans eine unglaubliche Show bieten.»