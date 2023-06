Marco Bezzecchi (2.): «Je schneller, desto mehr Spaß»

Marco Bezzecchi fand sich in Mugello am Freitag direkt zurecht

VR46-Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi überzeugte auch am Freitag in Mugello mit einer tadellosen Leistung. Der MotoGP-WM-Zweite gestand nach dem ersten Tag seine Liebe zur Traditionsrennstrecke in der Toskana.

Das Wochenende der MotoGP in Mugello begann bei sommerlichem Wetter und Temperaturen über 40 Grad auf dem Asphalt. Während WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati) am ersten Tag auf dem 5,245 km langen Kurs die Bestzeit erzielte, kam sein Markenkollege auf Platz 2 in der kombinierten Zeitenliste aus den beiden freien Trainings.

Der Sieger der Rennen in Frankreich und Argentinien in diesem Frühjahr hat auch bei seinem Heimrennen in Italien alle Zeichen auf ein starkes Ergebnis gestellt. Doch auch wenn der 24-Jährige mit seinem Erfolg in Le Mans ein Highlight zu seiner erfolgreichen GP-Karriere hinzufügte, ein Sieg in Mugello würde ihm sehr gut schmecken. «Wie in Le Mans hatten wir einen guten ersten Tag. Ich bin froh mit diesem Start», betonte Bezzecchi im Interview. «Diese Strecke ist aber sehr verschieden im Vergleich zu Le Mans. Seit meinem Sieg finde ich beide Strecken gut, aber Mugello ist deutlich schöner.»

«Ich fühle mich in diesem Jahr deutlich stärker als letzte Saison», fügte der Ducati-Pilot hinzu. «Damals war ich noch zu Beginn meiner körperlich starken Verfassung. Weil ich das Bike mittlerweile besser kenne, kann ich auch etwas besser damit umgehen. Aber im Prinzip habe ich mich auch 2022 schon gut auf dem Motorrad gefühlt, das hat sich nicht geändert.»

Mugello gehört neben Phillip Island und beispielsweise dem Sachsenring noch zu den Strecken vom alten Charakter. Ist es mit der aktuellen Generation der GP-Maschinen noch zeitgemäß, auf dieser Piste zu fahren? «Für mich ist diese Strecke zu schön, um ‚oldscool‘ zu sein. Sie ist zwar nicht modern, aber sie wird in jedem Jahr aufs Neue wunderschön. Sie ist komplett, mit harten Bremszonen, schnellen Kurven und Richtungswechseln, Auf und Abs und auch langsamen Ecken. Für mich ist es eine geniale Strecke und mit den aktuellen Bikes ist es sogar noch schöner, weil wir sehr schnell fahren. Je schneller, desto mehr Spaß macht es», weiß der Italiener seine heimische Strecke zu verteidigen.

© Gold & Goose Willkommen in Mugello © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Mugello © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin und Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli Zurück Weiter

«Der weiche Hinterreifen ist sehr gut», antwortete der WM-Zweite auf die Frage, ob dieser eine ganze Renndistanz überstehen könnte. «Mit ihm ist es viel einfacher zu fahren, der Grip ist hoch und das Motorrad arbeitet etwas besser. Mit diesem Reifen über das ganze Rennen zu kommen, ist allerdings sehr hart. Im letzten Jahr hatte es Bastianini versucht und obwohl er nicht zu Ende gefahren ist, wurde er stärker. Vielleicht ist dieser Reifen auch für die lange Renndistanz möglich, aber das kommt darauf an, wie viel du riskieren möchtest.»

Was ist, wenn es am Samstag regnet? «Wenn es regnet, dann wird es nass sein», scherzte Bezzecchi zum Abschluss, bevor er nochmal ernst wurde: «Im Regen wird es sehr schwierig und es kommt immer auf viele verschiedene Faktoren an. Ich bevorzuge ein trockenes Wochenende, denn das macht gerade auf dieser Strecke mehr Spaß.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046



MotoGP-Ergebnis, FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

16. Quartararo, Yamaha, + 0,868

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

18. Oliveira, Aprilia, + 1,129

19. Pirro, Ducati, + 1,392

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

21. Nakagami, Honda, + 1,638

22. Savadori, Aprilia, + 2,397

23. Mir, Honda, + 3,407

24. Folger, KTM, + 3,724