Johann Zarco (Ducati) sicher: «365 km/h sind möglich»

Johann Zarco peilt das Podium in Mugello an

Nur zwei Zehntel landete Routinier Johann Zarco am Freitag im MotoGP-Training in Mugello hinter Spitzenreiter Pecco Bagnaia. Mit der Vorgehensweise und den Fortschritten war der Ducati-Fahrer schließlich sehr zufrieden.

«Am ersten Tag bereits eine 1:45er-Zeit zu fahren ist ein gutes Zeichen hier in Mugello», war sich Johann Zarco im Interview nach dem MotoGP-Trainingstag in Italien sicher. «Ich kann sehr schnell durch die Kurven fahren, das fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich habe ein gutes Gefühl mit den Reifen und es ist schön, alles unter Kontrolle zu haben. Das Gefühl mit der Front ist nicht meine Stärke, aber ich konnte an diesem Tag auf allen Reifen stark unterwegs sein. Das ist wirklich interessant. Wir können dadurch an einigen Details arbeiten.»

Der Fahrer vom Pramac-Team, das am Freitag eine spezielle Lackierung für den Italien-GP in der Toskana vorgestellt hat, konnte sich somit direkt für das wichtige Q2 am Samstagvormittag qualifizieren. Zarco setzte anschließend auch gleich seine Ziele für das Rennen am Sonntag: «Ich möchte unbedingt um das Podium in Mugello fahren, aber die Italiener sind wahnsinnig stark. Mit der Ducati unter die Top-3 zu kommen, wäre aber sehr schön.»

«Ich versuche das Bike mit mehr Vertrauen zu bewegen, um selbst Energie zu sparen. In der Vergangenheit war ich schnell, schnell genug für das Parc Fermé. Aber es hat mich sehr viel Energie gekostet», sprach der 32-Jährige über seine geänderte Strategie mit der Ducati. «Mit den langen Sessions und der anderen Herangehensweise an den Wochenenden, versuche ich Kräfte zu sparen. Es ist zwar hart, diese Bikes zu fahren, aber mit den ganzen Aerodynamikanbauten, hast du so viel Grip, der dir das Fahren am Ende wieder erleichtert.»

Wird es am Sonntag möglich sein, mit dem weichen Hinterreifen auf der Desmosedici-GP in den GP zu gehen und das Rennen zu überstehen? «Wir werden im Sprint den weichen Hinterreifen nutzen, denn die zehn oder zwölf Runden hält er in jedem Fall durch», betonte der Franzose. «Mit dem Medium-Reifen wird das Bike sehr unruhig und nervös, aber wir müssen uns damit im Hauptrennen einen guten Plan zurecht legen. Der weiche Reifen dürfte jedoch mindesten sieben Zehntel bringen.»

Im letzten Jahr wurde von Teamkollege Jorge Martin mit 363,6 km/h ein neuer Top-Speed-Rekord für die «premier class» aufgestellt. Kann es in diesem Jahr noch höher hinaus gehen? «Jorge fuhr heute 360 km/h. Wenn er den doppelten Windschatten bekommt, sind in diesem Jahr auch 365 km/h möglich. Wir müssen nur den richtigen Moment abwarten», versprach Zarco abschließend.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (9.6.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:46,121 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,087 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,104

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,180

5. Zarco, Ducati, + 0,214

6. Martin, Ducati, + 0,240

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,279

8. Viñales, Aprilia, + 0,283

9. Marc Márquez, Honda, + 0,288

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,307

11. Pirro, Ducati, + 0,367

12. Rins, Honda, + 0,385

13. Nakagami, Honda, + 0385

14. Miller, KTM, + 0,443

15. Bastianini, Ducati, + 0,680

16. Bagnaia, Ducati, + 0,718

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,813

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,321

20. Mir, Honda, + 1,493

21. Oliveira, Aprilia, + 1,732

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,981

23. Savadori, Aprilia, + 2,044

24. Folger, KTM, + 2,361