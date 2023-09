Ärger bei Jorge Martin: Angesaugt und fast kollidiert 02.09.2023 - 18:59 Von Kai Schulte-Lippern

© Gold & Goose Jorge Martin

Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) ist im Sprintrennen in Barcelona im Kampf um Platz 3 beinahe gestürzt und kam von der Strecke ab. Das kostete ihn viele Plätze, im Grand Prix am Sonntag will er ums Podium kämpfen.