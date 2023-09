Franco Morbidelli: Yamaha fährt chancenlos hinterher

Franco Morbidelli empfindet die MotoGP-Sprintrennen als sehr hektisch. In Barcelona konnte der Yamaha-Pilot als 15. nicht überzeugen, Teamkollege Fabio Quartararo hatte ebenso große Probleme.

Yamaha-Werkspilot Franco Morbidelli ist weder von seinem Untersatz noch von den Sprintrennen überzeugt. Er findet, dass dort zu viele Unfälle passieren. «Selbst auf Platz 16, 17 oder 18 sind die Fahrer sehr aggressiv», kritisierte der 28-Jährige in Montmelo. «Wir haben in der Anfangsphase der Rennen einige schlimme Unfälle gesehen. Ich bin mir sicher, dass es an den Reifen liegt. Die Rennen sind kurz. Die Positionen, die man am Anfang gewinnt, sind also entscheidend. Dadurch riskiert man von Anfang an sehr viel und die Reifen nutzen sich schneller ab.»

Im Tissot Sprintrennen in Katalonien spürte der Italiener den Druck, der von Beginn an herrscht. In Kurve 1 geriet er in eine brenzlige Situation. Nur knapp war es dem Yamaha-Piloten möglich, einen Sturz zu vermeiden. Im Laufe der zwölf Runden gab Morbidelli alles, um so viel Plätze wie möglich gutzumachen. «Ich habe den Kampf zwischen den beiden KTM das Rennen über verfolgt. Schließlich habe ich beide überholt», schilderte der Italiener, der als 15. knapp vor Jack Miller und Augusto Fernandez ins Ziel kam. Vorjahressieger Quartararo wurde 18.

Der neue Auspuff am Motorrad von Quartararo brachte auch nicht die gewünschten Verbesserungen. Für Yamaha ist Barcelona das nächste Desaster.

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 194. 3. Bezzecchi 185. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 129. 6. Zarco 128. 7. Marini 120. 8. Miller 96. 9. Viñales 93. 10. Alex Márquez 92. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 44. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 363 Punkte. 2. KTM 207. 3. Aprilia 178. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 322 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 305. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 262. 5. Aprilia Racing 222. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 62. 11. Repsol Honda 24.