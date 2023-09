Quartararo (Yamaha/18.): «Suchen, was nicht da ist»

«Wir probieren 1000 Sachen, aber das Bike ist seit drei Jahren das gleiche», kritisiert Yamaha-Star Fabio Quartararo, für den in Barcelona ein Tiefschlag auf den anderen folgt – nur Platz 18 im MotoGP-Sprint.

2022 hat Fabio Quartararo den Barcelona-GP mit der Yamaha M1 gewonnen, dieses Jahr ist er mit der japanischen Maschine chancenlos. Das Zeittraining beendete der Franzose als 17. Vom identischen Startplatz kam er im Sprintrennen am Samstagnachmittag nach zwölf Runden mit 17,1 sec Rückstand auf Sieger Aleix Espargaro (Aprilia) als 18. ins Ziel. Lediglich die drei Honda-Fahrer Lecuona, Nakagami und Mir waren noch langsamer.

Quartararos wiederkehrende Klage: Kein Grip am Hinterrad.



«Es war schwieriger als erwartet», hielt der Weltmeister von 2021 fest. «Letztes Jahr war es am Freitag auch schwierig und ich wurde nur Elfter. Ich hatte erwartet, dass es dieses Jahr besser läuft. Aber ich merkte sofort, dass das nicht der Fall ist. Wir leiden – es stimmt aber auch, dass es mit meinem Fahrstil bei niedrigem Griplevel schwierig ist, ich müsste sanfter fahren. Dann bremste ich gleich nach dem Start etwas zu spät und war anschließend Letzter. Aber auch ohne diesen Fehler hätte sich an meinem Resultat nicht viel geändert. Ich versuche später zu bremsen und schneller zu fahren, letztlich überfahre ich das Bike komplett. Das Motorrad erlaubt mir viele Dinge nicht, deshalb mache ich Fehler. Das Bike und ich sind nicht eins. Wir probieren 1000 Sachen, aber das Motorrad ist seit drei Jahren mehr oder weniger das gleiche – wir kennen die Basis. Wir versuchen etwas zu finden, was nicht da ist.»

© Gold & Goose Willkommen zurück, Aleix Espargaró © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró & Miguel Oliveira © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Der Start des Sprints © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Qualifying - Aleix Espargaró, Francesco Bagnaia & Miguel Oliveira © Gold & Goose Sprint - Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró & Maverick Viñales Zurück Weiter

Yamaha hat den Anschluss an die europäischen Hersteller Ducati, Aprilia und KTM ebenso verpasst wie Honda.



«Wir versuchen, Leistung zu zeigen und Lösungen zu finden», betont Quartararo. «Ich will das Fahren genießen und normal fahren können. Wenn der Grip niedriger ist, strauchle ich mehr.»

Das Honda-Aushängeschild Marc Marquez sagte am Freitag in Montmelo, dass die einzige Möglichkeit, der Frustration zu entgehen, wäre, nicht auf den Gesamtstand zu schauen.



Quartararo geht mehrere Schritte weiter. «Mit dem Stand hat das nichts zu tun», unterstrich der Franzose. «Einige Leute sehe ich zwei Runden lang und dann nicht mehr. Ich weiß, was ich kann. Ich habe aber null Möglichkeit, mit den anderen zu kämpfen. Das frustriert mich mehr als die Positionen. Und, dass ich das Fahren nicht genießen kann.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 194. 3. Bezzecchi 185. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 129. 6. Zarco 128. 7. Marini 120. 8. Miller 96. 9. Viñales 93. 10. Alex Márquez 92. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 44. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 363 Punkte. 2. KTM 207. 3. Aprilia 178. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 322 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 305. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 262. 5. Aprilia Racing 222. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 62. 11. Repsol Honda 24.