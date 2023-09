Marco Bezzecchi (Ducati/2.): «Wollte nur überleben»

Für Ducati-Pilot Marco Bezzecchi war der MotoGP-Sprint am Samstag in Misano eine echte Herausforderung, denn die Verletzung an der linken Hand machte ihm klar zu schaffen. Platz 2 war der Lohn für die Strapazen.

Im Qualifying zum Grand Prix von San Marino am Samstag erkämpfte sich Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) hinter Jorge Martin (Pramac Ducati) den zweiten Startplatz für den MotoGP-Sprint am Nachmittag und den Grand Prix am Sonntag. Da der Ducati-Pilot nach dem Startcrash in Barcelona in der vergangenen Woche eine Verletzung an der linken Hand davongetragen hatte, war klar, dass die Rennen nicht leicht werden würden.

Doch der 24-Jährige trotzte im Sprint auf dem Misano World Circuit am Samstag den immer stärker werdenden Schmerzen und beendete den Lauf auf Platz 2 – 1,445 Sekunden hinter Markenkollege Jorge Martin. Dabei lief nicht alles glatt. «Beim Start funktionierte das Start-Device nicht korrekt. Ich fuhr die ersten drei Kurven mit einem aktivierten Device, die Front blieb eingetaucht. Deshalb habe ich viel verloren», berichtete «Bez» nach dem Rennen.

«Zu Beginn habe ich mich großartig gefühlt. Ich weiß nicht ob es das Adrenalin vom Start oder das Schmerzmittel war, aber das Gefühl war genial», führte der Italiener fort. «Ich habe Jorge einholen können, doch dann bekam ich ein paar Schmerzen, besonders bei den Richtungswechseln.»

Der Ducati-Pilot fügte hinzu: «In Sektor 1 unterliefen mir ein paar Fehler und Stunde für Stunde habe ich etwas Zeit verloren. Ich hatte einige gute Runden, in anderen machte ich Fehler, weil mir die Kraft ausging im Wechsel von links nach rechts.»

«In den letzten drei Runden habe ich sehr gelitten, denn ich hatte starke Schmerzen», betonte der WM-Dritte. «Ich habe meine Boxentafel im Blick gehabt, denn am Ende ging es nur darum, Platz 2 abzusichern und keine Fehler zu machen. Vor dem Rennen war es meine Strategie, einfach alles zu geben, solange es geht. Dann wollte ich nur überleben.»

Mit Blick auf das Rennen am Sonntag über 27 Runden verfällt Bezzecchi nicht in Panik. «Mit dem Medium-Hinterreifen ist das Motorrad normalerweise etwas sanfter und liebevoller. Ich hoffe, das hilft mir. Im Training hatte ich mit diesem Reifen weniger Probleme mit den Schmerzen. Es ist allerdings der dritte Tag, an dem ich mit der Verletzung unterwegs sein werde, daher weiß ich es nicht genau», so der Fahrer der VR46-Akademie. «Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich Probleme bekommen werde. Ich erwarte nicht, dass ich mich im Rennen wohlfühlen kann.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 267 Punkte. 2. Martin 222. 3. Bezzecchi 198. 4. Binder 171. 5. Aleix Espargaró 156. 6. Zarco 141. 7. Marini 128. 8. Viñales 117. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 103. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Pedrosa 19. 21. Raúl Fernández 14. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 391 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 207. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 363 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 326. 3. Ducati Lenovo Team 302. 4. Red Bull KTM Factory Racing 275. 5. Aprilia Racing 273. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 146. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.